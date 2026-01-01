Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μικρή ανάσα ελπίδας για τα φράγματα, άρχισε να ρέει ξανά ο Ξερός ποταμός στη Νατά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Ξερός ποταμός άρχισε ξανά να ρέει, έστω και με μειωμένη ένταση, μεταφέροντας νερό προς το φράγμα Ασπρόκρεμμου και δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων.

Μια εικόνα που είχαμε καιρό να δούμε καταγράφηκε το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του χρόνου στη Νατά.

Το βίντεο και τις φωτογραφίες που κατέγραψε ο Ματθαίος Βλαδιμήρου, ιδιοκτήτης ταβέρνας στην περιοχή, αποτυπώνει τη σπάνια αυτή στιγμή, η οποία έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τα φράγματα της Κύπρου.

Παρά τη χαμηλή ροή, η επανεμφάνιση του νερού στον Ξερό ποταμό αποτελεί μια θετική εξέλιξη μετά από παρατεταμένη ξηρασία.

Το φράγμα Ασπρόκρεμμου, το δεύτερο μεγαλύτερο της Κύπρου, όπως και τα υπόλοιπα φράγματα του νησιού, βρίσκεται σήμερα κάτω από το 10% της συνολικής του χωρητικότητας.

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, στο φράγμα έχουν εισρεύσει μόλις 260 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, αναμένεται να εισρεύσει και εντός του επόμενου 24ώρου.

Παρά το γεγονός ότι τα δεδομένα παραμένουν ανησυχητικά, η επανεκκίνηση της ροής του Ξερού ποταμού υπενθυμίζει ότι κάθε σταγόνα μετρά, σε μια χρονιά όπου η διαχείριση του νερού παραμένει κρίσιμο ζητούμενο.

