Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Μαγευτικό τοπίο στο χιονισμένο Τρόοδος (φώτος + βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Προειδοποίηση για λιώσιμο του χιονιού και πυκνή ομίχλη – Νέα χιονόπτωση από Κυριακή βράδυ

Οι πρώτες πρωινές εικόνες από το Τρόοδος δείχνουν το τοπίο καλυμμένο με λευκό χιόνι, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα για τους επισκέπτες. Ο ιδιώτης μετεωρολόγος Έρικ Κίτα συμβουλεύει όσους σκέφτονται να επισκεφθούν την περιοχή να το κάνουν σήμερα νωρίς, καθώς αργότερα αναμένονται βροχές που θα λιώσουν το χιόνι. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, ενώ νέα αξιόλογη χιονόπτωση προβλέπεται από το βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, η Αστυνομία προειδοποιεί ότι στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη και βροχόπτωση, ενώ οι δρόμοι είναι ολισθηροί και σε ορισμένα σημεία επικίνδυνοι. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα.

Παρά τις καιρικές δυσκολίες, η περιοχή παραμένει ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις του χιονιού, αρκεί να επιλέξουν την κατάλληλη ώρα για την επίσκεψή τους και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤρόοδοςΚΑΙΡΟΣΧειμώναςΒΙΝΤΕΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΧΙΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα