Μαγευτικό τοπίο στο χιονισμένο Τρόοδος (φώτος + βίντεο)

Οι πρώτες πρωινές εικόνες από το Τρόοδος δείχνουν το τοπίο καλυμμένο με λευκό χιόνι, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα για τους επισκέπτες. Ο ιδιώτης μετεωρολόγος Έρικ Κίτα συμβουλεύει όσους σκέφτονται να επισκεφθούν την περιοχή να το κάνουν σήμερα νωρίς, καθώς αργότερα αναμένονται βροχές που θα λιώσουν το χιόνι. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, ενώ νέα αξιόλογη χιονόπτωση προβλέπεται από το βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, η Αστυνομία προειδοποιεί ότι στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη και βροχόπτωση, ενώ οι δρόμοι είναι ολισθηροί και σε ορισμένα σημεία επικίνδυνοι. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας του οχήματός τους αναμμένα.

Παρά τις καιρικές δυσκολίες, η περιοχή παραμένει ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις του χιονιού, αρκεί να επιλέξουν την κατάλληλη ώρα για την επίσκεψή τους και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.