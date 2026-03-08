Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τουρκικός Τύπος: Απάντηση στην Ελλάδα τα τουρκικά F-16 που θα φτάσουν στα κατεχόμενα

Τα δημοσιεύματα συνδέουν την πιθανή αυτή κίνηση της Άγκυρας τόσο με την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ως απάντηση στις κινήσεις της Ελλάδας στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζει μέρος του τουρκικού Τύπου το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα.

Η εφημερίδα Τουρκίγε υποστηρίζει ότι η Άγκυρα εξετάζει την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών για την «ασφάλεια» του ψευδοκράτους, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έστειλε φρεγάτες και μαχητικά στη «νότια Κύπρο» μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μιλλιέτ αναφέρει ότι ο τουρκικός στρατός εξετάζει σχέδιο ανάπτυξης μαχητικών F-16 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, με την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών σε πρώτη φάση, ως μέρος σταδιακού σχεδιασμού για την «ασφάλεια» των Τουρκοκυπρίων.

Η εφημερίδα Αϊντινλίκ, επικαλούμενη πηγές ασφαλείας, γράφει επίσης ότι εξετάζονται νέα βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα κατεχόμενα, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη F-16 στο νησί.

Παρόμοιες αναφορές δημοσιεύουν και άλλες εφημερίδες, όπως η Ακσάμ, η Πόστα, η Νεφές και η Τζουμχουριέτ, οι οποίες επικαλούνται πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων καταρτίζονται σταδιακά σχέδια για την ασφάλεια του ψευδοκράτους ενώ «η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στο νησί είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ

