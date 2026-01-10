Βροχές, χιόνια και πιθανότητα καταιγίδας σήμερα- Έρχεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται η κάθοδος ψυχρής αέριας μάζας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Για σήμερα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας. Χιόνια αναμένονται τοπικά στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί έως δυτικοί, μέτριοι έως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά και βόρεια ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νοτιοδυτικοί, μέτριοι έως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα προσήνεμα ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 13 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται σχηματισμός παγετού.

Για την Κυριακή και τη Δευτέρα προβλέπονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ενώ την Τρίτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται αρχικά και μεμονωμένη καταιγίδα, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο τη Δευτέρα και την Τρίτη θα παρουσιάσει σταδιακά αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το ύψος του χιονιού στην πλατεία του Τροόδους, τις πρωινές ώρες σήμερα, ανερχόταν στα 4 εκατοστά.