Mercosur: Φωνές αγωνίας στη Βουλή για την υγεία – «Μεταλλαγμένα και καρκινογόνα τρόφιμα για χάρη της Γερμανίας»

Βροχή εναγώνιων ερωτημάτων δέχτηκαν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας και Υγείας από τους βουλευτές και τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, μετά τη συγκατάθεση της Κύπρου για τη συμφωνία ΕΕ – χωρών της Mercosur. Πρωτίστως στάθηκαν στο ζήτημα της υγείας και ακολούθως στη βιωσιμότητα του κλάδου από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το παρών του στη συνεδρίαση έδωσε και ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Όπως είπε, οι προεκτάσεις αυτής της συμφωνίας αγγίζουν με πολύ σοβαρό τρόπο δύο πολύ σοβαρές πτυχές της Κύπρου και της Ευρώπης. «Το πρώτο έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου, με την οποία δεν πρέπει να παίζει κανείς. Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφη μετά από έντονες πιέσεις δυνατών χωρών της ΕΕ και μεγάλων βιομηχανιών. Γιατί ψηφίσαμε θετικά; Όταν η ΕΕ εδώ και χρόνια έχει απαγορεύσει μια σειρά φυτοφαρμάκων, πώς δεχόμαστε να μπαίνουν από την πίσω πόρτα;» διερωτήθηκε. Τόσο ο κ. Στεφάνου όσο και οι βουλευτές ρώτησαν τους δύο υπουργούς στη βάση ποιου σκεπτικού και μελετών η Κύπρος ψήφισε θετικά.

Ένα δεύτερο ερώτημα που έθεσαν είναι στη βάση ποιων μελετών για τη βιωσιμότητα του αγροτικού κλάδου στην Κύπρο η κυβέρνηση ψήφισε θετικά.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΑ, Χρίστος Παπαπέτρου, αναφέρθηκε σε έναν κατάλογο με απαγορευμένα αντιβιοτικά για βοδινό κρέας που χρησιμοποιούνται στις χώρες της Mercosur. «Είναι μια μεροληπτική συμφωνία, υπέρ συγκεκριμένων βιομηχανιών, κυρίως της Γερμανίας. Το αποτέλεσμα είναι να τρώμε εμείς μεταλλαγμένα και καρκινογόνα τρόφιμα για χάρη της Γερμανίας», είπε.

Ο Τάσος Γιαπάνης του Παναγροτικού σημείωσε ότι δεν προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με τους αγρότες της Κύπρου, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημείωσε ότι τα γεωργικά προϊόντα στις χώρες της Mercosur δεν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. «Πρώτα απ’ όλα είναι η υγεία. Δεν υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι», τόνισε. Θα εισάγονται φθηνά αγροτικά προϊόντα, γιατί οι μισθοί στη Λατινική Αμερική είναι πιο χαμηλοί, πρόσθεσε. Επίσης ζήτησε όπως οι αγρότες στην Κύπρο και την Ευρώπη επιχορηγούνται για τα χαμένα εισοδήματα μετά από τις εισαγωγές αυτών των προϊόντων.

Καμία έκπτωση στους ελέγχους των εισαγωγών, διαβεβαίωσε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης

Στην τοποθέτησή του και στην πρώτη του παρουσία στη Βουλή μετά τον διορισμό του, ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, διαβεβαίωσε ότι σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Υγείας και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν έχουν πρόθεση να διακινδυνεύσουν την υγεία του κόσμου.

Όπως είπε, δεν θα αναφερθεί ειδικά στη συμφωνία, όμως τόνισε ότι υπάρχει σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα τρόφιμα από τρίτες χώρες υπόκεινται σε έλεγχους στην ΕΕ για διασφάλιση της υγείας. «Αυτό θα εφαρμοστεί και με την εφαρμογή της συμφωνίας, χωρίς καμία έκπτωση», τόνισε.

Εξάλλου αναφέρθηκε σε εισαγωγές στην Κύπρο από χώρες της Λατινικής Αμερικής στο παρελθόν, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.