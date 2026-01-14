Αναστασία Ανθούση: Μονόδρομος η κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης - Η αδιαφάνεια στην κοινωνική πολιτική τροφοδοτεί πελατειακές σχέσεις [ηχητικό]

Την άποψη ότι ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης έχει ολοκληρώσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και ότι η κατάργησή του αποτελεί πλέον μονόδρομο, εξέφρασε η Αναστασία Ανθούση, πρώην υφυπουργός Πρόνοιας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτης 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά».

Όπως ανέφερε η κα Ανθούση, η αξιολόγησή της βασίζεται στη σύγκριση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν το 2014 με τη σημερινή πραγματικότητα. Την περίοδο εκείνη υπήρχαν κοινωνικά παντοπωλεία, η ανεργία βρισκόταν στο 17% και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αντιμετώπιζαν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημείωσε, η τότε κυβέρνηση απηύθυνε πρόσκληση για ιδιωτική πρωτοβουλία, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σήμερα, σύμφωνα με την κα Ανθούση, τα δεδομένα έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Υπάρχουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, λειτουργεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και τα κρατικά ταμεία είναι επαρκώς χρηματοδοτημένα. Υπό αυτά τα δεδομένα, τόνισε ότι το κράτος οφείλει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη των κοινωνικών πολιτικών, αντί να τις αντικαθιστά ή να τις μεταβιβάζει σε άλλους μηχανισμούς.

Η κα Ανθούση υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχουν οι αναγκαίοι θεσμικοί μηχανισμοί και ότι, ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες, τα κριτήρια στήριξης μπορούν να διευρυνθούν. Υπενθύμισε επίσης την ύπαρξη της φοιτητικής χορηγίας, καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης έκτακτων αναγκών μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, όταν προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις.

Κλείνοντας, η κα Ανθούση επισήμανε ότι ανεξαρτήτως της όποιας απόφασης για το μέλλον του Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, είναι αναγκαίο να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ώστε η κοινωνική πολιτική να ασκείται με σαφείς κανόνες και καθαρή ευθύνη από την Πολιτεία.Τέλος σε ερώτηση αν δημιουργούνται πελατειακές σχέσεις ή αν ενισχύονται αυτές, η κα Ανθούση ανέφερε ότι «όπου υπάρχουν σκιές, καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αδιάφανη κριτήρια ενισχύονται οι πελατειακές σχέσεις».

Ακούστε την παρέμβαση της Αναστασίας Ανθούση στην «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΟΥΣΗ 14-01-2026