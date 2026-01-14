Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στην Κρήτου Τέρα η Ειδική Μονάδα του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Η Ειδική Μονάδα του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου επισκέφτηκε σήμερα το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στην Κρήτου Τέρα.

Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατέβουν στον ποταμό Κρεμμιώτη, να μαζέψουν μικροοργανισμούς από το νερό και να τους μελετήσουν με στερεοσκόπια.

Ακολούθησε γεύμα στο εστιατόριο Μυλάρι. Σημειώνεται πως το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών (ΚΚΠΜ) λειτουργεί από το 1995 με σκοπό την παροχή πρακτικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Aποτελεί την Εκπαιδευτική και Ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος Terra Cypria, η οποία είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί από το 1992 ως αγαθοεργός μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Υποδέχεται περίπου 3.500 μαθητές ετησίως από σχολεία και πανεπιστήμια της Κύπρου, της Δυτικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή όπου βρίσκεται το Κέντρο, το καθιστά ιδανικό μέρος για τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, όπου υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς μιας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα