Στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στην Κρήτου Τέρα η Ειδική Μονάδα του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου

Η Ειδική Μονάδα του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου επισκέφτηκε σήμερα το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στην Κρήτου Τέρα.

Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατέβουν στον ποταμό Κρεμμιώτη, να μαζέψουν μικροοργανισμούς από το νερό και να τους μελετήσουν με στερεοσκόπια.

Ακολούθησε γεύμα στο εστιατόριο Μυλάρι. Σημειώνεται πως το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών (ΚΚΠΜ) λειτουργεί από το 1995 με σκοπό την παροχή πρακτικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Aποτελεί την Εκπαιδευτική και Ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος Terra Cypria, η οποία είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί από το 1992 ως αγαθοεργός μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Υποδέχεται περίπου 3.500 μαθητές ετησίως από σχολεία και πανεπιστήμια της Κύπρου, της Δυτικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή όπου βρίσκεται το Κέντρο, το καθιστά ιδανικό μέρος για τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος, όπου υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς μιας ευρείας γκάμας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.