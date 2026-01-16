Θήρα: Καταδίωξη λαθροθήρων στη Νεκρή Ζώνη - Κατασχέθηκαν τέσσερα θηράματα (βίντεο)

Περιστατικό λαθροθηρίας λαγών με χρήση τετράτροχων μοτοσυκλετών εντός της Νεκρής Ζώνης, στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Μάμμαρι και Δένειας, διερευνά η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, μετά από πληροφορία για πυροβολισμούς που λήφθηκε χθες λίγο μετά τις 18:00.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Υπηρεσίας, στο σημείο κινητοποιήθηκαν αρχικά δύο περίπολα, τα οποία ενισχύθηκαν στη συνέχεια με ακόμη δύο, στο πλαίσιο επιχείρησης για εντοπισμό και ανακοπή των υπόπτων. Οι τετράτροχες μοτοσυκλέτες εντοπίστηκαν και έγινε συντονισμένη προσπάθεια ανακοπής τους, ωστόσο λόγω της μορφολογίας της περιοχής —ανοικτή πεδινή έκταση με καλλιεργημένα και λασπωμένα χωράφια, η καταδίωξη κατέστη εξαιρετικά δύσκολη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η μία μοτοσυκλέτα καταδιώχθηκε, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς τις κατεχόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα οι ύποπτοι να διαφύγουν.

Ωστόσο, από την παρακολούθηση των κινήσεών τους, εντοπίστηκε σημείο εντός της Νεκρής Ζώνης όπου είχαν αποκρυβεί τα θηράματα. Σε μεταγενέστερο έλεγχο, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εντόπισαν σε νάιλον σακούλια τέσσερις φρεσκοσκοτωμένους λαγούς, οι οποίοι κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί, με στόχο τον εντοπισμό πρόσθετων στοιχείων και την ταυτοποίηση των δραστών, σύμφωνα με την Υπηρεσία.

*Τα βίντεο και η φωτογραφία είναι από την επίσημη σελίδα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στο Facebook.