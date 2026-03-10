Η Βραζίλια προειδοποιεί την Νότιο Αφρική για κίνδυνο εισβολής - Προτείνει συνεργασία στην άμυνα

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα πρότεινε στον Νοτιοαφρικανό ομόλογό του Σίριλ Ραμαφόσα τη Δευτέρα (9/3) να εντείνει την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ενόψει του κινδύνου μιας ξένης «εισβολής», ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Οι δύο ηγέτες ασκούν κριτική στη σύγκρουση που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και αμφότεροι έχουν τεταμένες σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν ξέρω αν ο σύντροφος Ραμαφόσα συνειδητοποιεί ότι αν δεν προετοιμάσουμε την άμυνά μας, μια μέρα κάποιος θα εισβάλει και σε μας», δήλωσε ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατά τη διάρκεια κρατικής επίσκεψης του Νοτιοαφρικανού προέδρου στην Μπραζίλια. «Από αυτή την άποψη, η Βραζιλία έχει τις ίδιες ανάγκες με τη Νότια Αφρική», επέμεινε, χωρίς να αναφέρει την απειλή από συγκεκριμένη χώρα, αλλά είναι κατανοητό ότι αναφερόταν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και στην προτίμησή του για την κυριαρχία του Δρ. Ντόνρο στο Δυτικό Ημισφαίριο.

«Πρέπει να ενώσουμε τις δυνατότητές μας για να παράγουμε μαζί όπλα», συνόψισε ο Λούλα.

«Έχουμε πολλά να μάθουμε ο ένας από τον άλλον», απάντησε ο Cyril Ramaphosa, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η Βραζιλία είναι «πολύ πιο προηγμένη» από τη Νότια Αφρική όσον αφορά την «άμυνα και την αεροπορία».

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο, μια «συμφωνία συνεργασίας σε αμυντικά ζητήματα» που καταρτίζεται αυτή τη στιγμή θα μπορούσε «να ανοίξει τον δρόμο για νέα κοινά έργα».

«Εδώ στη Νότια Αμερική, είμαστε μια ειρηνική περιοχή. Κανείς δεν έχει πυρηνικές βόμβες και θεωρούμε την άμυνα ως μέσο αποτροπής», δήλωσε ο Lula.

Η Βραζιλία και η Νότια Αφρική είναι μέλη των BRICS, της ομάδας αναδυόμενων χωρών που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «αντιαμερικανική».

Η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν είναι επίσης μέρος αυτής της ομάδας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε το Σάββατο να βοηθήσει τους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής να καταπολεμήσουν τα καρτέλ ναρκωτικών εκτοξεύοντας αμερικανικούς πυραύλους εναντίον των βαρόνων των ναρκωτικών.

Τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Βραζιλίας Μάουρο Βιέιρα και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τον πιθανό χαρακτηρισμό των δύο μεγαλύτερων εγκληματικών ομάδων της Βραζιλίας ως τρομοκρατικών οργανώσεων από την Ουάσινγκτον. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας δεν επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP.

Το 2025, η δεξιά αντιπολίτευση της Βραζιλίας προσπάθησε ανεπιτυχώς να ψηφίσει νόμο που χαρακτηρίζει τις δύο πιο ισχυρές εγκληματικές ομάδες της χώρας, την Comando Vermelho (CV) και την Primeiro Comando da Capital (PCC), ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο Λούλα αντιτάχθηκε ανοιχτά στο μέτρο και επέκρινε τις αμερικανικές επιδρομές σε σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, οι οποίες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 150 ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο.

