Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ο πόλεμος στο Ιράν, το ενεργειακό σοκ και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στο τραπέζι του Ecofin

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενημερώθηκαν από την Κομισιόν για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις «υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών γεγονότων»

Μακρά συζήτηση για τις επιπτώσεις στην ευρωπαΐκή οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είχαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECOFIN) το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού. Από τη συζήτηση δεν προέκυψαν συγκεκριμένες αποφάσεις αλλά αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ευρωπαικής αγοράς ενέργεια με την προώθηση όλων των αναγκαίων έργων μεταξύ των οποίων και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το ECOFIN, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι οι υπουργοί ενημερώθηκαν από την Κομισιόν για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις «υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών γεγονότων», με έμφαση στις επιπτώσεις του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις τιμές των καυσίμων και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενημέρωσε τους ομολόγους του για την κατάσταση στην Κύπρο και εξέφρασε τη «βαθύτατη εκτίμηση» του για την άμεση αλληλεγγύη των εταίρων.

"Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω δημοσίως την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες για την απτή υποστήριξή τους. Η υποστήριξη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης", είπε ο κ Κεραυνός.

Πέραν των άμεσων επιπτώσεων του πολέμου στην αγορά ενέργειας, στο τραπέζι βρέθηκαν και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των κρατών-μελών, με τον Υπουργό να υπογραμμίζει ότι από τις 27 χώρες της ΕΕ, οι 25 είναι ήδη συνδεδεμένες, χωρίς αυτό να έχει αποτρέψει τη διατήρηση των τιμών ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. 

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, η Κομισιόν παρουσίασε στους υπουργούς την εικόνα των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας και την πορεία υλοποίησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς στήριξης, ενώ παράλληλα έγινε ανασκόπηση της κατάστασης της ρωσικής οικονομίας, η οποία εμφανίζει «σημάδια αυξημένης πίεσης» μέσα στο 2025, κάτι που – όπως είπε ο κ. Κεραυνός – αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή γραμμή «έχει αντίκτυπο» στην ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

 

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙΡΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑΜΑΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα