Η MUFG Investor Services επίσημος χορηγός της φωτογραφικής υπηρεσίας του XM Μαραθωνίου Λεμεσού

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού ανακοινώνει με χαρά την υποστήριξη της MUFG Investor Services ως Επίσημου Χορηγού Φωτογραφικής Υπηρεσίας. Η MUFG Investor Services αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για πολλά από τα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια (funds) παγκοσμίως, παρέχοντας υπηρεσίες εξυπηρέτησης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρησιακές λύσεις για τον κλάδο των εναλλακτικών επενδύσεων.

Ως Επίσημος Χορηγός Φωτογραφικής Υπηρεσίας της διοργάνωσης, η MUFG Investor Services στηρίζει με υπερηφάνεια την αποτύπωση στον φακό της έντασης, του πάθους και των συναισθημάτων των χιλιάδων δρομέων που θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη δρομική γιορτή της Κύπρου, το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου. Η φωτογραφική υπηρεσία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των αθλητών, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις της προσπάθειάς τους και του τερματισμού, καθώς και να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους με τον κόσμο.

MUFG Investor Services: Παγκόσμιο κύρος και κοινωνική ευθύνη

Λειτουργώντας μέσω 16 τοποθεσιών παγκοσμίως, η MUFG Investor Services βοηθά τους πελάτες της να μετριάσουν τον κίνδυνο, να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και να διαχειριστούν την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα. Αποτελεί τμήμα του Mitsubishi UFJ Group (MUFG), ενός από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο. Η χορηγία του ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της MUFG Investor Services να στηρίζει τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται και ευθυγραμμίζεται με πρωτοβουλίες που προάγουν την αριστεία, την αφοσίωση και την ομαδικότητα.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το αθλητικό διήμερο στη Λεμεσό ξεκινά το Σάββατο 21 Μαρτίου, με την αυλαία να ανοίγει ο Primetel 5χλμ. Εταιρικός αγώνας, ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνουν οι μικροί μας φίλοι για το McDonald's Kids Race 1χλμ. Η δράση κορυφώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου, με τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων να ξεκινούν νωρίς το πρωί. Πρώτος κάνει εκκίνηση ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού 42χλμ, για να ακολουθήσουν ο Muskita Ημιμαραθώνιος 21χλμ, ο Petrolina 10χλμ δρόμος ενέργειας και ο Axlebolt 5χλμ ατομικός δρόμος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές των παιδιών και το πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://www.limassolmarathon.com