«Γίνετε μέλος του FBI: Γραφείο Ερευνών για τα Δάση» - Η Κύπρος στον παγκόσμιο χάρτη της εκπαίδευσης για την αειφορία

Έρευνα σε δάση, διαγωνισμοί περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε γειτονιές, σχολικά προγράμματα κηπουρικής και άλλες θεματικές που θα κινητοποιήσουν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών, ενισχύοντας τη σύνδεση της εξερεύνησης των δασών με τα συστήματα τροφίμων και την υγιή διαβίωση, περιλαμβάνει η πρόταση της Κυπριακής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA) που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education - FEE), στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνοντας για τα οικοσυστήματα και τα δάση» (Learning about Ecosystems and Forests - LEAF).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 28 χώρες. Φέτος, ωστόσο, για το έργο «Εκπαίδευση για την Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων» (Ecosystems Restoration Education - ERE) επιλέχθηκαν μόνο τέσσερις χώρες. Η Κύπρος, η Αργεντινή, η Μαλαισία και η Αρμενία. Η πρόταση της CYMEPA με τίτλο «Γίνετε μέλος του FBI: Γραφείο Ερευνών για τα Δάση» απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη δημιουργικότητα και την υψηλή προοπτική κλιμάκωσής της, μέσα από εκπαιδευτικά εργαλεία, σχολικά προγράμματα και ψηφιακούς πόρους που συνδέουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την υγιή διαβίωση και την αειφορία.

Ο γενικός γραμματέας της CYMEPA, δρ Μιχάλης Ιερείδης, μιλά στον «Π» για το πρόγραμμα, που μετατρέπει φυσικούς χώρους σε «ζωντανές τάξεις» αποκατάστασης, καλλιεργώντας δεξιότητες στη φροντίδα ενδιαιτημάτων, τη βιοποικιλότητα και τις βιώσιμες πρακτικές,

Η πρόταση της CYMEPA για το έργο «Εκπαίδευση για την Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων» επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλές προτάσεις παγκοσμίως. Τι σημαίνει αυτή η διάκριση για τον οργανισμό και για την Κύπρο;

Αποτελεί μια πολύ ουσιαστική επιβεβαίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και της αξιοπιστίας του έργου που παράγει η CYMEPA εδώ και δεκαετίες. Για την Κύπρο, σημαίνει ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο στην εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη και ειδικότερα στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων, προτείνοντας σύγχρονες και εφαρμόσιμες λύσεις.

Τι ακριβώς είναι το έργο ««Γίνετε μέλος του FBI: Γραφείο Ερευνών για τα Δάση»» και πώς θα υλοποιηθεί στην Κύπρο;

Κατ' αρχάς να πω ότι η πρόταση απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη δημιουργικότητα και την υψηλή προοπτική κλιμάκωσής της, μέσα από εκπαιδευτικά εργαλεία, σχολικά προγράμματα και ψηφιακούς πόρους που συνδέουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την υγιή διαβίωση και την αειφορία. Η κυπριακή πρόταση περιλαμβάνει έρευνα σε δάση, διαγωνισμούς περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε γειτονιές, σχολικά προγράμματα κηπουρικής και ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους, θεματικές που θα κινητοποιήσουν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών, ενισχύοντας τη σύνδεση της εξερεύνησης των δασών με τα συστήματα τροφίμων και την υγιή διαβίωση. Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €5.000. Στην πρόταση ενσωματώσαμε και το στοιχείο Magic World of Culture από το έργο Net Zero 4 Youth, ενισχύοντας τον διαθεματικό και καινοτόμο χαρακτήρα της δράσης.

«Ζωντανές» τάξεις

Το πρόγραμμα «Μαθαίνοντας για τα οικοσυστήματα και τα δάση» υλοποιείται σε 28 χώρες. Πώς καταφέρνει η CYMEPA να ξεχωρίζει σε ένα τόσο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον;

Η CYMEPA επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα των προτάσεων, στη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και στη σύνδεση της τοπικής πραγματικότητας με τους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας. Δεν αρκούμαστε στη θεωρία. Δίνουμε έμφαση στη δράση και στη μετρήσιμη επίδραση. Με την ευκαιρία όμως που το αναφέρετε, θα ήταν καλό να ενημερώσουμε τους αναγνώστες ότι το έργο «Εκπαίδευση για την Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων», συνδέει εκπαιδευτικούς και μαθητές με τη φύση μέσα από βιωματικά έργα, με στόχο την ενσωμάτωση της πρακτικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και αντιμετωπίζοντας την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Το πρόγραμμα μετατρέπει φυσικούς χώρους σε «ζωντανές τάξεις» αποκατάστασης, καλλιεργώντας δεξιότητες στη φροντίδα ενδιαιτημάτων, τη βιοποικιλότητα και τις βιώσιμες πρακτικές. Να σημειώσω πως το πρόγραμμα και το έργο υλοποιούνται από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, του οποίου η CYMEPA είναι μέλος. Το ίδρυμα είναι εταίρος του δεκαετούς προγράμματος για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών, προσαρμόζοντας τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο και καθιστώντας την εκπαίδευση για την αποκατάσταση προσιτή σε παγκόσμια κλίμακα. Στρατηγικός μας συνεργάτης είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου -ΑΗΚ.

Ποια είναι σήμερα τα βασικά προγράμματα που υλοποιεί η CYMEPA στην Κύπρο;

Είναι ο εθνικός χειριστής προγραμμάτων όπως η Γαλάζια Σημαία, τα Οικολογικά Σχολεία, οι Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, το Green Key, το Adopt a Ship και το METAVASEA. Διαρκώς, όμως, αναπτύσσουμε νέα εκπαιδευτικά έργα που απαντούν στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας της στρατηγικής της σήμερα. Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αλλαγή έρχεται μέσα από την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία, με εργαλεία που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη δράση.

Ολιστική προστασία

Η CYMEPA είναι κυρίως γνωστή για το έργο της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πώς συνδέεται αυτό με δράσεις που αφορούν τα δάση και τα χερσαία οικοσυστήματα;

Το περιβάλλον είναι ενιαίο, ο πλανήτης μας αποτελείται από πολλά συγκοινωνούντα δοχεία. Η προστασία των δασών, των εδαφών και των υδάτων βοηθά άμεσα και έμμεσα τη θάλασσα. Μέσα από δράσεις όπως το «Εκπαίδευση για την Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων», αναδεικνύουμε αυτή την αλληλεξάρτηση και προσεγγίζουμε την περιβαλλοντική προστασία ολιστικά.

Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη CYMEPA τα επόμενα χρόνια;

Το επόμενο στοίχημα είναι, ας το πούμε, οικουμενικό, είναι κοινό, είναι παγκόσμιο και αφορά την προστασία του πλανήτη μας. Αν το πάρουμε πιο προσωπικά, να πω ότι είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της CYMEPA και η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για αειφόρο ανάπτυξη σε ακόμη περισσότερες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Κύπρου, με έμφαση στους νέους.