Axios: «Είμαστε πολύ κοντά σε συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι», υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος

Κοντά σε μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται πως θα μπορούσαν να βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «είμαστε πολύ κοντά σε μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι», δήλωσε η πηγή.

Axios για την πορεία την διαπραγματεύσεων

Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές» από Αμερικανούς αξιωματούχους και σηματοδότησαν μια νέα φάση στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αν ο επόμενος γύρος συνομιλιών –που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου– σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο, τότε θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για απευθείας συναντήσεις είτε στη Μόσχα είτε στο Κίεβο.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι η προσέγγιση που ακολουθείται είναι σταδιακή. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι συναντήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών. Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε μακριά από αυτό. Αν συνεχίσουμε στην τρέχουσα πορεία, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο», δήλωσε, δείχνοντας συγκρατημένη αλλά σαφή αισιοδοξία.

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου..

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε σχεδόν ταυτόχρονα νέα μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για 370 drones και 21 πυραύλους διαφόρων τύπων, τονίζοντας ότι «πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν με τον πρόεδρο Τραμπ στο Νταβός σχετικά με την αεροπορική άμυνα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, χρειάστηκαν αρκετοί μήνες έντονων διπλωματικών προσπαθειών για να πειστούν τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί να συμμετάσχουν σε τριμερείς συνομιλίες υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι στο Νταβός, καθώς και η τετράωρη συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το γεγονός ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι συμφώνησαν να στείλουν τις αντιπροσωπείες τους δείχνει ότι πιστεύουν πως έχει σημειωθεί πρόοδος», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μάλιστα, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, κατά την τελευταία ώρα της συνάντησης στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία του για μια διπλωματική λύση, αποστέλλοντας στο Αμπού Ντάμπι «μια αρκετά σημαντική αντιπροσωπεία».

Απευθείας συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

Οι συνομιλίες διήρκεσαν δύο ημέρες και περιλάμβαναν τόσο κοινές συναντήσεις με τους Αμερικανούς μεσολαβητές όσο και απευθείας επαφές μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών χωρίς αμερικανική παρουσία. Στην αμερικανική αποστολή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Κούσνερ, Γουίτκοφ, ο υπουργός Άμυνας Νταν Ντρίσκολ και ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Την ουκρανική ομάδα απάρτιζαν κορυφαίοι αξιωματούχοι με τους Ρουστέμ Ουμέροφ και Κίριλ Μπουντάνοφ ενώ της ρωσικής πλευράς ηγήθηκε ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα: οι εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας στο Ντονμπάς, η διαμάχη για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και τα μέτρα αποκλιμάκωσης που θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί. «Δεν αφήσαμε κανένα θέμα εκτός συζήτησης. Υπήρχε σεβασμός στην αίθουσα και πραγματική διάθεση για λύσεις», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, περιγράφοντας μάλιστα μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας που κορυφώθηκε με κοινό γεύμα των τριών αντιπροσωπειών.

