Σε κίνδυνο οι μισές παραλίες της Κύπρου από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, προειδοποιεί ο Μαλάς

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας μέχρι το τέλος του αιώνα κατά ένα μέτρο, θα θέσει σε κίνδυνο εξαφάνισης τις μισές παραλίες της Κύπρου εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, προειδοποίησε ο Δρ Σταύρος Μαλάς. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου μιλούσε κατά την τελετή έναρξης του διεθνούς συνεδρίου για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στη Λευκωσία.

Ο Δρ Σταύρος Μαλάς, έκανε επίσης λόγο για επερχόμενη κρίση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό, όπως είπε, συνεπάγεται αύξηση της θερμοκρασίας από 3 έως 5 βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα, παρατεταμένους καύσωνες και ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων.

Η Τελετή Έναρξης του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Το Σύμπλεγμα Νερού, Ενέργειας, Τροφίμων, Οικοσυστημάτων (WEFE NEXUS) στη Μεσογειακή Διαδρομή, από την Πηγή έως τη Θάλασσα - Από τη Στρατηγική στη Δράση», πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Κύπρου.

«Το Συνέδριο φέρνει στο προσκήνιο τις κρίσιμες και αλληλένδετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος, όπως η λειψυδρία, η ενεργειακή μετάβαση, η επισιτιστική ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή, προωθώντας ολοκληρωμένες και ρεαλιστικές λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής», αναφέρει η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Κύπρου.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ Σταύρος Μαλάς, έκανε λόγο για επερχόμενη κρίση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό, είπε ο κ. Μαλάς, συνεπάγεται αύξηση της θερμοκρασίας από 3 έως 5 βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα, παρατεταμένους καύσωνες και ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων. Για την Κύπρο ειδικότερα, υπέδειξε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα τότε η στάθμη της θάλασσας μέχρι το τέλος του αιώνα θα αυξηθεί κατά 1 μέτρο με αποτέλεσμα οι μισές παραλίες να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, με όλα τα συνεπακόλουθα για την τον τουρισμό και την οικονομία.

Σε χαιρετισμό της η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Αντωνία Θεοδοσίου, ανέφερε ότι η στρατηγική για τη διαχείριση φυσικών πόρων αποτελεί τη βασική αρχή, ενώ η πραγματική πρόκληση είναι η ίδια η υλοποίηση της. Η εκπόνηση ενός αξιόπιστου περιφερειακού πλαισίου δράσης, τόνισε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, είναι ουσιώδης, από τη στιγμή η πολιτική έγκριση του μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ένα τέτοιο πλαίσιο, κατέληξε η κα Αντωνίου, θα πρέπει να καθορίζει ρεαλιστικούς στόχους και δείκτες, να ξεκαθαρίζει τους κυβερνητικούς μηχανισμούς διατομεακής συνεργασίας και να δημιουργεί δομές για συντονισμό της χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Κύπρου, το συνέδριο εστιάζει ιδιαίτερα στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, της επιστημονικής κοινότητας, διεθνών οργανισμών και χρηματοδοτικών φορέων, με στόχο την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διασφάλιση νερού, τροφίμων και ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στην κλιματική ανθεκτικότητα. «Μέσα από θεματικές συζητήσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, το Συνέδριο επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση επιστήμης και πολιτικής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων για το μέλλον της Μεσογείου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις του έργου WEFE4MED – Community of Practice, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου, και έχει ως σκοπό τον συντονισμό και την προώθηση της δημιουργίας της Κοινότητας Πρακτικής στη Μεσόγειο, η οποία συγκεντρώνει ερευνητές και φορείς καινοτομίας, επαγγελματίες του πεδίου, φορείς χάραξης πολιτικής και χρηματοδοτικούς οργανισμούς, με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής και προσέγγισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ