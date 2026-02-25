Επιδεινώθηκε τον Φεβρουάριο το οικονομικό κλίμα - Δυσκολίες για υπηρεσίες, καταναλωτές

«Φρένο» στις θετικές προσδοκίες που είχαν χτιστεί τους προηγούμενους μήνες έβαλε ο Φεβρουάριος, με το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο να επιδεινώνεται, τις υπηρεσίες να γυρίζουν σε πιο απαισιόδοξη τροχιά και τους καταναλωτές να εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι και διστακτικοί απέναντι σε μεγάλες αγορές.

Τον Φεβρουάριο 2026 ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) τον οποίο εκπονεί το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστήμιου Κύπρου υποχώρησε στις 103,7 μονάδες από 105 τον Ιανουάριο, καταγράφοντας μείωση κατά 1,3 μονάδες. Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στην επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, παρά το γεγονός ότι άλλοι τομείς –λιανικό εμπόριο, κατασκευές και μεταποίηση– κινήθηκαν ανοδικά.

Ο δείκτης παραμένει πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων, στοιχείο που εξακολουθεί να υποδηλώνει ευνοϊκές συνθήκες για τη βραχυχρόνια οικονομική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας γύρισε ανοδικά ύστερα από τέσσερις συνεχόμενους μήνες υποχώρησης, φθάνοντας στις 11,9 μονάδες από 3,7 τον Ιανουάριο, με την αύξηση να προέρχεται τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς εκτός των κατασκευών.

Παρόλα αυτά, η οικονομική αβεβαιότητα χαρακτηρίζεται ακόμη «σχετικά χαμηλή» σε ιστορική βάση, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών, καθώς και μεταξύ των καταναλωτών. Οι ερευνητές του ΚΟΕ υπογραμμίζουν ότι η οικονομική εμπιστοσύνη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά την κάμψη του Φεβρουαρίου.​

Υπηρεσίες: Βαρίδι ο ασθενής κύκλος εργασιών

Ο τομέας των υπηρεσιών αποτέλεσε τον βασικό αρνητικό πρωταγωνιστή της έρευνας, καθώς το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στις 10 μονάδες από 15 τον Ιανουάριο. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως σε πιο δυσμενείς αξιολογήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και για τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, οι επιχειρήσεις στις υπηρεσίες δηλώνουν λιγότερο θετικές τόσο για την οικονομική τους κατάσταση όσο και για τη ζήτηση που κατέγραψαν τους τελευταίους τρεις μήνες, με τους επιμέρους δείκτες να πέφτουν, αντίστοιχα, στις 5 μονάδες (από 11) και στη 1 μονάδα (από 13). Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι το πρόσφατο τρίμηνο ήταν πιο αδύναμο από ό,τι αποτύπωναν οι προηγούμενες μετρήσεις, παρά το γενικά ευνοϊκό περιβάλλον.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την αρνητική αποτίμηση της τρέχουσας συγκυρίας, οι προσδοκίες για τον μελλοντικό κύκλο εργασιών βελτιώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φθάνοντας στις 24 μονάδες από 20 τον Ιανουάριο. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή, βλέπουν δύσκολο παρόν αλλά καλύτερο επόμενο τρίμηνο, στοιχείο που λειτουργεί ως ανάχωμα σε ακόμη μεγαλύτερη πτώση του δείκτη.

Οι προσδοκίες για την απασχόληση στις υπηρεσίες αναθεωρήθηκαν εκ νέου προς τα κάτω χωρίς όμως να περνούν σε αρνητικό έδαφος, κάτι που σημαίνει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να «βλέπει» μικρή, αλλά όχι δυναμική, αύξηση προσωπικού. Αντίθετα, οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης συνέχισαν να ενισχύονται, με τον σχετικό δείκτη να εκτινάσσεται στις 18 μονάδες από 12, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου δωδεκαμήνου δείχνοντας ανοδικές πιέσεις στο κόστος υπηρεσιών τους επόμενους μήνες.

Σε επίπεδο αβεβαιότητας, οι επιχειρήσεις στις υπηρεσίες δηλώνουν μεγαλύτερη δυσκολία να προβλέψουν την οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με τον Ιανουάριο, με τον δείκτη αβεβαιότητας να ανεβαίνει από -2 σε 9 μονάδες. Η μεταστροφή αυτή αποτυπώνει ένα κλίμα αυξημένης επιφυλακτικότητας, ακόμη κι αν οι βασικοί δείκτες παραμένουν σε θετικό έδαφος.





Κρατούν δυνάμεις λιανικό εμπόριο, κατασκευές, μεταποίηση

Στο λιανικό εμπόριο, το επιχειρηματικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση, παρότι οι πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου εμφανίζονται πιο αδύναμες. Ο δείκτης για τις πωλήσεις υποχώρησε σε -2 μονάδες από μηδέν, καταγράφοντας επιστροφή σε αρνητικό επίπεδο μετά από τρεις μήνες σταθερότητας, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον υπερισχύουν ελαφρά οι επιχειρήσεις που βλέπουν πτώση πωλήσεων.

Το κλίμα, ωστόσο, βρήκε στήριγμα στα αποθέματα και στις προσδοκίες. Οι αξιολογήσεις για τα τρέχοντα επίπεδα αποθεμάτων μειώθηκαν στις 3 μονάδες από 8, ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις βλέπουν λιγότερο «φουσκωμένες» αποθήκες, κάτι που συνήθως κρίνεται θετικό για τον κλάδο. Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, στις 15 μονάδες από 12, ενώ οι αναμενόμενες παραγγελίες σε προμηθευτές, αν και χαμηλότερες από τον Ιανουάριο (9 από 10), παραμένουν σαφώς θετικές. Σταθερή εμφανίζεται η εικόνα στην απασχόληση για τέταρτο διαδοχικό μήνα, δείχνοντας ότι οι λιανέμποροι δεν προεξοφλούν σημαντικές μεταβολές στο προσωπικό τους.

Στις κατασκευές, ο Φεβρουάριος έφερε ανάκαμψη του επιχειρηματικού κλίματος μετά την έντονη πτώση του Ιανουαρίου, με τον σχετικό δείκτη να ανεβαίνει στις 4 μονάδες από μηδέν. Η βελτίωση στηρίχθηκε κυρίως στις προσδοκίες για την απασχόληση, όπου ο δείκτης έκανε άλμα στις 7 μονάδες από 1, υποδεικνύοντας ότι οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις βλέπουν μεγαλύτερη ανάγκη για προσωπικό το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, οι αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα βελτιώθηκαν οριακά στις 2 μονάδες από 0, αλλά παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου του 2025, κάτι που δείχνει ότι το «pipeline» έργων δεν έχει ακόμη επανέλθει πλήρως. Αντίθετα, η οικοδομική δραστηριότητα του τελευταίου τριμήνου επιδεινώθηκε περαιτέρω, με το σχετικό ισοζύγιο να κατρακυλά στη 1 μονάδα από 4, υποδηλώνοντας ότι οι περισσότεροι βλέπουν επιβράδυνση της πρόσφατης δραστηριότητας. Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης παρέμειναν πρακτικά αμετάβλητες στις 29 μονάδες από 28, διατηρώντας την εικόνα ενός κλάδου που συνεχίζει να προβλέπει υψηλό –και ενδεχομένως αυξανόμενο– επίπεδο τιμών. Σε αντίθεση με άλλους τομείς, η αβεβαιότητα στις κατασκευές μειώθηκε, με τον δείκτη να υποχωρεί στις -5 μονάδες από -2, δείχνοντας ότι οι επιχειρήσεις αισθάνονται κάπως πιο σίγουρες για την πορεία τους.

Η μεταποίηση κατέγραψε επίσης βελτίωση, με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος να ανεβαίνει στις 4 μονάδες από μηδέν τον Ιανουάριο. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν αισθητά πιο ικανοποιημένες από την παραγωγή του τελευταίου τριμήνου, με το σχετικό ισοζύγιο να στρέφεται σε θετικό επίπεδο (4 μονάδες) από 1, ενώ οι τρέχουσες συνολικές παραγγελίες εμφανίζονται σαφώς λιγότερο αρνητικές, στο -8 από -17.

Τα επίπεδα αποθεμάτων τελικών προϊόντων παραμένουν αμετάβλητα στο -16, ένδειξη ότι δεν υπάρχουν πιέσεις από υπερσυσσώρευση προϊόντων. Οι προσδοκίες για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου αναβαθμίστηκαν στις 5 μονάδες από 1, καταδεικνύοντας μεγαλύτερη αισιοδοξία, ενώ οι εκτιμήσεις για την απασχόληση παρέμειναν ουδέτερες, στη 1 μονάδα, χωρίς να προεξοφλούν ουσιαστικές μεταβολές στον αριθμό εργαζομένων. Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης ενισχύθηκαν στις 20 μονάδες από 17, συμπληρώνοντας το μωσαϊκό μιας βιομηχανίας που βλέπει ταυτόχρονα καλύτερη ζήτηση και περιθώριο για αυξήσεις τιμών.

Στον τομέα αυτό, η αβεβαιότητα κινήθηκε ανοδικά, με τον σχετικό δείκτη να φθάνει στις 74 μονάδες από 68, υποδηλώνοντας ότι, παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι βιομηχανίες δυσκολεύονται περισσότερο να «διαβάσουν» τη μελλοντική τους πορεία.

Επιφυλακτικότητα και λιγότερες μεγάλες αγορές από τους καταναλωτές

Το καταναλωτικό κλίμα επιδεινώθηκε, με τον δείκτη να υποχωρεί στις -12 μονάδες από -10 τον Ιανουάριο, διακόπτοντας τη βελτίωση που είχε καταγραφεί προς το τέλος του 2025. Η πτώση συνδέεται κυρίως με τις προσδοκίες για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και με τη διάθεση για μεγάλες αγορές.

Ειδικότερα, ενώ οι καταναλωτές αξιολογούν ελαφρώς καλύτερα την πρόσφατη οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους –ο δείκτης ανεβαίνει στις -6 μονάδες από -8– οι προσδοκίες για τους επόμενους 12 μήνες γυρίζουν αρνητικά, από +2 σε -4 μονάδες. Πρόκειται για μια αισθητή μεταστροφή σε σχέση με τους προηγούμενους δύο μήνες, όπου επικρατούσε πιο αισιόδοξο κλίμα.

Οι αντιλήψεις για την πρόσφατη και τη μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, με τους δείκτες γύρω από τα επίπεδα -24 έως -25 για την πρόσφατη κατάσταση και -19 για τις προσδοκίες, γεγονός που δείχνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν την πορεία της οικονομίας με σχετική επιφύλαξη. Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις για την ανεργία παραμένουν ευνοϊκές: ο δείκτης προσδοκιών για την ανεργία βρίσκεται στις 8 μονάδες, ένδειξη ότι η μεγάλη πλειοψηφία αναμένει σταθερότητα ή μείωση της ανεργίας, παρά τη γενικότερη κόπωση στο κλίμα.

Στο μέτωπο των τιμών, οι αντιλήψεις για την πορεία των καταναλωτικών αγαθών τους τελευταίους 12 μήνες σταθεροποιούνται γύρω στις 57 μονάδες, κοντά στα επίπεδα στα οποία είχαν υποχωρήσει προς το τέλος του 2025, κάτι που δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις, αν και αισθητές, δεν εντείνονται περαιτέρω. Αντίθετα, οι προσδοκίες για τις μελλοντικές τιμές κινούνται ανοδικά, με τον δείκτη να ανεβαίνει στις 28 μονάδες από 25, επιβεβαιώνοντας ότι τα νοικοκυριά αναμένουν νέες αυξήσεις στο κόστος ζωής.

Οι προθέσεις των καταναλωτών για μεγάλες αγορές συνεχίζουν να αποδυναμώνονται. Ο δείκτης για τις δαπάνες μεγάλων αγορών τους επόμενους 12 μήνες υποχωρεί στις -20 μονάδες από -17, σηματοδοτώντας ακόμη μεγαλύτερη επιφύλαξη για αγορές όπως αυτοκίνητα, λευκές συσκευές ή άλλα διαρκή αγαθά. Η καταλληλότητα της τρέχουσας χρονικής στιγμής για μεγάλες αγορές υποχωρεί επίσης στις -25 μονάδες από -19, εντείνοντας το σήμα πίεσης προς την κατανάλωση.

Την ίδια στιγμή, η στάση απέναντι στην αποταμίευση παραμένει έντονα αρνητική, με τον δείκτη πιθανότητας αποταμίευσης να παραμένει στις -35 μονάδες, επίπεδα τα οποία υποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των νοικοκυριών δεν θεωρεί ρεαλιστική την αποταμίευση στις παρούσες συνθήκες. Παρά ταύτα, ο δείκτης «δήλωσης-περιγραφής» για την τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού παραμένει υψηλός στις 19 μονάδες, δείχνοντας ότι οι πολίτες, αν και πιεσμένοι ως προς τις προοπτικές και τις δαπάνες, αξιολογούν τη σημερινή τους θέση ως σχετικά ικανοποιητική.

Η καταναλωτική αβεβαιότητα αυξάνεται επίσης, με τον δείκτη δυσκολίας πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού να κινείται στις -10 μονάδες από -14, γεγονός που σημαίνει ότι λιγότεροι καταναλωτές θεωρούν «εύκολη» μια πρόβλεψη για το μέλλον τους σε σχέση με τον Ιανουάριο.