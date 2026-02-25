Απορρίπτει τα περί έλλειψης προετοιμασίας η Παναγιώτου – «Ενημέρωσα τον Γαβριήλ για την απουσία στη Βουλή και ήταν θετικός»

Απέρριψε τις αναφορές για ολιγωρία απέναντι στην εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, η οποία σε δηλώσεις της, μετά από σύσκεψη με τους εμπλεκομένους του κτηνοτροφικού κλάδου, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν μετά το πρώτο κρούσμα, ενώ είπε πως εάν κάτι δεν έγινε σωστά, θα εξεταστεί στην ώρα του, αφού τη δεδομένη στιγμή η έγνοια τους είναι να στηριχθούν οι παραγωγοί.

Παράλληλα, η κ. Παναγιώτου απάντησε και στις επικρίσεις για την απουσία της από την Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, κατά τη συνεδρία της Τρίτης, αναφέροντας ότι είχε ενημερώσει από την περασμένη Παρασκευή τον πρόεδρο της, Γιαννάκη Γαβριήλ, προσθέτοντας ότι επικοινώνησε εκ νέου μαζί του το πρωί της Τρίτης, όπου του υπέδειξε ότι θα την εκπροσωπήσει ο Γενικός Διευθυντής, Ανδρέας Γρηγορίου. Σύμφωνα με την υπουργό, ο κ. Γαβριήλ ήταν θετικός.

Στο αρχικό της σχόλιο, η κα Παναγιώτου ανέφερε ότι «μόλις έχουμε ολοκληρώσει μια έκτακτη σύσκεψη μαζί με τον Πρόεδρο των Χοιροτρόφων, Πέτρο Καϊλά, τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του συνδέσμου τυροκόμων, τον κύριο Σωτήρη Καδή, Πρόεδρο ομάδας παραγωγής αιγοπροβατοτρόφων και τον κύριο Νίκο Παπακαυριακού, Διευθυντή της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για τις εποικοδομητικές εισηγήσεις τους και για την συνάντηση που είχαμε σήμερα».

Σημείωσε ότι «η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κατάσταση με πλήρη σοβαρότητα, σχέδιο και πλήρη επίγνωση της σημασία που έχει ο πρωτογενής τομέας για την οικονομία. Πρώτιστος στόχος της Κυβέρνησης είναι ο περιορισμός εξάπλωσης της νόσου και η αποτελεσματική στήριξη του τομέα που επηρεάζεται».

Είπε ακόμα πως «η Κυβέρνηση στέκεται με αποφασιστικότητα δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου και αυτή η έκτακτη σύσκεψη είχε ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Κανείς δεν μένει μόνος και κανένας κλάδος δεν θα βρεθεί εκτεθειμένος. Η προστασία της παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελούν προτεραιότητα και αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες και συντονισμένες παρεμβάσεις».

Τώρα, συνέχισε, «είναι η ώρα της συμβολικής ενότητας, με την έναρξη του εμβολιασμού και με στοχευμένες δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προχωράμε για την ουσιαστική στήριξη όλων των επηρεαζόμενων. Η επικοινωνία με τους ανθρώπους του τομέα είναι συνεχής και άμεση. Υπάρχει ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας, ώστε κάθε ζήτημα που προκύπτει να αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά. Οτιδήποτε προκύψει ανά πάσα ώρα και στιγμή και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα στήριξη, για τον σκοπό αυτό αμέσως μετά θα έχω συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις».

Υπέδειξε εξάλλου ότι «καθοριστικής σημασίας είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της νόσου και είναι γνωστά σε όλους τους κτηνοτρόφους. Η συνεργασία όλων είναι κρίσιμη για να προστατευθεί η παραγωγή και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του τομέα. Παράλληλα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τόσο σε συντονισμό με τρίτες χώρες όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην επηρεαστεί η εξαγωγή του χαλλουμιού. Η προστασία είναι καθοριστικής σημασίας για την εξαγωγική μας δύναμη.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ώστε η διαδικασία του εμβολιασμού και όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται να βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. ΗΥ κυβέρνηση είναι παρούσα με σχέδιο με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Ο στόχος είναι να προστατευθεί η παραγωγή, να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσους και να στηριχθούν ουσιαστικά οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα που αποτελούν βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και της ζωής στην ύπαιθρο. Θυμίζω ότι και κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχαμε χθες με την ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχουμε μετακαλέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχει ξεκαθαριστεί ότι ακόμα και μετά τον εμβολιασμό μπορεί και είναι ασφαλής η κατανάλωση και κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων».

Απέρριψε τα περί ολιγωρίας των Αρχών

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η υπουργός Γεωργίας, ανέφερε αρχικά ότι «θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις 14 υπηρεσίες που εμπλέκονται και σε όλους τους λειτουργούς που είναι εκεί από την πρώτη στιγμή».

Κληθείσα να αναφερθεί στο σχέδιο δράσης, είπε πως «υπάρχει σχέδιο, στη βάση συγκεκριμένου κανονισμού που ακολουθούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Είναι στη βάση αυτού που δρουν και λειτουργούν οι Υπηρεσίες. Το δεύτερο είναι το Συντονιστικό που κάναμε στο ΚΣΕΔ. Το ξεκινήσαμε και είναι τα σημεία ελέγχου και απολύμανσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι από τις 14 Υπηρεσίες είμαστε εκεί καθημερινά, για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που προέκυψαν. Φυσικά τηρούνται τα πρωτόκολλα. Το τρίτο, από τη στιγμή που έφθασαν οι εμπειρογνώμονες, είχαμε μια δίωρη συνάντηση, μέχρι τις 11.30 χθες βράσυ, για να ακολουθηθεί σωστός προγραμματισμός του εμβολιασμού. Είναι στη βάση των δικών τους κατευθυντήριων γραμμών που θα γίνει ο εμβολιασμός, με στόχο να περιοριστεί η νόσος και να μην εξαπλωθεί. Εχω ήδη συναντήσει χθες τους ιδιώτες κτηνιάτρους. Υπάρχει θετική αποδοχή των ιδιωτών κτηνιάτρων και από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κτηνιάτρων, για να γίνει ο εμβολιασμός και τους ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η ενημέρωσή τους από τους εμπειρογνώμονες, για να απαντηθούν και απορίες, στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού».

Σε σχέση με την επαρκή προετοιμασία και τις καταγγελίες για ελλείψεις εμβολίων, ενημέρωσης και συντονιστικού σχεδίου, είπε ότι «από την πρώτη στιγμή του κρούσματος στα κατεχόμενα είχαμε καταρχήν ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους. Κλήθηκαν σε κατ' ιδίαν ενημέρωση. Τα μέτρα βιοασφάλειας είναι γνωστά για τους κτηνοτρόφους από την πρώτη στιγμή. Τους εξηγήθηκε για το κρούσμα και τι πρέπει να γίνει».

Σημείωσε ακόμη ότι «έγινε μια επιτήρηση στην Πράσινη Γραμμή, σε μονάδες που γειτνιάζουν. Οι έλεγχοι για τον αφθώδη πυρετό, μέσα στον ετήσιο προγραμματισμό, ήταν γύρω στα 500 με 800 ζώα. Όμως από τη μέρα του συμβάντος στα κατεχόμενα είχαμε σχεδόν 2000 ελέγχους σε αιγοπρόβατα, λίγο πιο κάτω από 200 στις αγελάδες, και μια σειρά από άλλους ελέγχους σε άλλες μονάδες. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου. Για τους εμβολιασμούς, να πω ότι στη βάση της ενημέρωσης που μας έκαναν χθες οι εμπειρογνώμονες, καμία χώρα στην ΕΕ δεν προέβη σε προληπτικούς εμβολιασμούς. Η διαδικασία εμβολιασμού ξεκινά, όπως μας είπαν χθες οι εμπειρογνώμονες, από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνονται τα κρούσματα. Για τα αποθέματα εμβολίων ενημερώσαμε την ΕΕ, ζητήσαμε την άφιξή τους και ακολουθήθηκε η διαδικασία. Μας είπε ο Επίτροπος πόσα έχουν στη διάθεσή τους και είναι στους αριθμούς που ζητήσαμε».

Όπως είπε, «το σχέδιο αντιμετώπισης ασθενειών ήταν εκεί, αυτό που κάναμε εμείς με τον συντονισμό στο ΚΣΕΔ, ήταν επειδή έχουμε πολλές περιοχές που έπρεπε να αποκλειστούν και να απολυμανθούν το κάναμε για καλύτερο συντονισμό. Ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αν κάτι δεν έγινε σωστά, θα φανεί μέσα από τις διαδικασίες που περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης. Μιλάμε για ένα πρόβλημα που προέκυψε και για το οποίο από την πρώτη στιγμή η έγνοια μας είναι να περιοριστεί η νόσος. Το σχέδιο δράσης που οφείλουν να τηρούν οι Κτηνιατρικές είναι εκεί».

Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών της, είπε ότι εάν κάτι δεν έγινε σωστά, θα εξεταστεί στην ώρα του. «Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια, με έναν μεγάλο συντονισμό, με 14 υπηρεσίες. Είναι μεγάλη η λίστα των ενεργειών που έγιναν, γίνονται και πρέπει να γίνουν, η έγνοια μας είναι να στηριχθούν οι παραγωγοί».

Για τους ελέγχους στα οδοφράγματα, επιβεβαίωσε ότι σταμάτησαν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, λήφθηκαν δείγματα σε χιλιάδες ζώα και εκεί λήφθηκαν οι αποφάσεις. «Τα μέτρα βιοασφάλειας είναι σε ισχύ και πρέπει να είναι σε ισχύ».

Την ίδια ώρα, σε αναφορές για κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στο Πέργαμος, αλλά και πληροφορίες για μεταφορά γάλακτος, σημείωσε ότι «όταν έγινε το ξέσπασμα στα κατεχόμενα, έγινε ένα πρόγραμμα μεταφοράς γάλακτος με βυτιοφόρο. Αυτό συνοδευόταν από κτηνίατρο, στη βάση πρωτοκόλλων, για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν είχαμε κρούσμα στις μονάδες αυτές». Παράλληλα, είπε ότι ο λόγος που μετακάλεσαν δεκατέσσερις υπηρεσίες, είναι διότι πρέπει να καλύψουν σημεία σε 24ωρη βάση.

Για την απουσία της από την Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής την Τρίτη, είπε ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιαννάκη Γαβριήλ, από την περασμένη Παρασκευή. «Την Τρίτη το πρωί τον κάλεσα και του εξήγησα ότι λόγω του συντονισμού που πρέπει να γίνει δε θα μπορώ να παραστώ και του είπα ότι θα παραστεί ο Γενικός Διευθυντής. Ήταν θετικός, μου είπε ‘‘βεβαίως να μείνεις, να συντονίσεις’’».

Σε ότι αφορά την ψυχολογική υποστήριξη των κτηνοτρόφων και το ενδεχόμενο για εισαγωγές ζώων από το εξωτερικό, είπε ότι «για την ψυχολογική στήριξη έγιναν επαφές από το περασμένο Σάββατο. Είναι καθαρά θέμα των Κτηνιατρικών. Η Κύπρος είναι νησί. Το να φέρεις ζώα από άλλες χώρες πρέπει να βεβαιωθείς ότι δεν μεταφέρουν ασθένειες, δεν μπορεί να γίνει εν λευκό. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχιστεί η παραγωγή του χαλλουμιού, η παραλαβή του γάλακτος, με σωστές διαδικασίες. Οι μονάδες με θετικά κρούσματα, πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες, ώστε να επανέλθουν στην κανονικότητα. Θα σταθούμε δίπλα τους».

Για τα θέματα επάρκειας κρέατος, είπε «εάν και εφόσον εντοπιστούν, να μπορέσουμε να κάνουμε τις ανάλογες ενέργειες».