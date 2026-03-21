Στο 23% η πληρότητα φραγμάτων Πάφου παρά τις βροχοπτώσεις

Η κατάσταση στα φράγματα της επαρχίας Πάφου παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα, χωρίς σημαντική μεταβολή στην πληρότητα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά και συγκεκριμένα γύρω στο 23%, σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στην Πάφο.

Όπως λέχθηκε , παρά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, δεν αναμένεται να υπάρξει σοβαρή διαφοροποίηση στα συνολικά αποθέματα νερού, αν και οι εισροές συνεχίζονται. Πρώτα στην επαρχία Πάφου υπερχείλισε το μικρό φράγμα του Πωμού, χωρητικότητας μόλις 860 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού, έπειτα από τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή εκείνη την περίοδο.

Ακολούθησε η υπερχείλιση του φράγματος της Αργάκας. Και τα δύο φράγματα χρησιμοποιούνται κυρίως για την άρδευση των πολλών καλλιεργειών της περιοχής και αποτελούν σημαντικές υποδομές για τη γεωργική δραστηριότητα. Το φράγμα της Αργάκας έχει χωρητικότητα 990 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού και, από την κατηγορία των μεγάλων φραγμάτων, θεωρείται το μικρότερο.

Το φράγμα αποτελεί μέρος του αρδευτικού έργου Χρυσοχούς και ο βασικός σκοπός της λειτουργίας του είναι η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φράγμα της Αργάκας, επειδή αποτελεί τμήμα του αρδευτικού έργου Χρυσοχούς, λειτουργεί σε συνδυασμό με τα φράγματα της Ευρέτου, της Αγίας Μαρίνας και του Πωμού, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης νερού για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής.

Εξάλλου, ο Ξερός ποταμός, ο οποίος καταλήγει στο φράγμα Ασπρόκρεμμου στην επαρχία Πάφου, κατέρχεται ορμητικός αυτές τις μέρες λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης, συμβάλλοντας στις εισροές νερού και ενισχύοντας τα αποθέματα του φράγματος. Αυτό που αναμένει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου είναι να συνεχιστούν οι εισροές νερού στα φράγματα.

Το πόσο και σε ποιο βαθμό θα αυξηθούν τα αποθέματα θα αποτιμηθεί αφού ολοκληρωθεί το κύμα της βροχόπτωσης. Οι εισροές συνεχίζονται και σήμερα, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία επικρατεί στην κοινότητα της Αργάκας και του Πωμού μετά την υπερχείλιση των φραγμάτων της περιοχής, ένα γεγονός που είχε αρκετό καιρό να συμβεί και κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή έσπευσαν να δουν από κοντά το εντυπωσιακό θέαμα της υπερχείλισης.

Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ανέφερε πως η κατάσταση σε ό,τι αφορά το υδατικό ζήτημα στην πόλη και την επαρχία της Πάφου είναι διαχειρίσιμη .

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου βρίσκεται, όπως είπε, σε πλήρη συντονισμό και επικοινωνία με το γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που στοχεύουν στη συγκράτηση της κατανάλωσης και των απωλειών νερού.

Ήδη, όπως ανέφερε, έχει συναφθεί συμφωνία και υπάρχει εργολάβος ώστε οι οποιεσδήποτε βλάβες που προκαλούν απώλειες νερού να αντιμετωπίζονται εντός της ίδιας ημέρας που εντοπίζονται. Το μέτρο αυτό έχει επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση νερού. Παράλληλα, προχωρά η επικοινωνία με το Υπουργείο Γεωργίας, συνέχισε, για εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού με στόχο τον περιορισμό της αλόγιστης σπατάλης νερού και της υπερκατανάλωσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης, προχωρά επίσης η διαδικασία έγκρισης των κανονισμών λειτουργίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, στους οποίους περιλαμβάνεται και υψηλότερο κόστος για τις υπερκαταναλώσεις ως μέτρο πίεσης προς τους καταναλωτές, ώστε να είναι πιο προσεκτικοί στη χρήση του νερού.

Διευκρίνισε, ωστόσο, πως η υπερτιμολόγηση θα εφαρμόζεται μόνο όπου εντοπίζεται υπερκατανάλωση, ενώ στην κανονική κατανάλωση των οικογενειών οι τιμές θα παραμείνουν οι ίδιες, οι οποίες θεωρούνται χαμηλές και λογικές.