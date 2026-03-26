Ώρα της Γης 2026: Πότε είναι

Η «Ώρα της Γης» αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος

Για 20η πλέον χρονιά, η «Ώρα της Γης» επιστρέφει το Σάββατο 28 Μαρτίου (20.30-21.30), κάνοντας ένα ανοιχτό κάλεσμα προς πολίτες, πολιτικούς, φορείς και επιχειρήσεις για να λάβουν ενεργά μέρος, σβήνοντας συμβολικά τα φώτα για μια ώρα, αλλά και συμμετέχοντας σε δράσεις ευαισθητοποίησης και δράσεις που θα ενδυναμώσουν τη σχέση τους με τη φύση.

Η «Ώρα της Γης» αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ για ακόμα μια χρονιά, εκατομμύρια πολίτες από περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως, θα ενώσουν τις φωνές τους, θυμίζοντας σε όλους πως η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα. Μαζί αποτελούν το σύστημα που υποστηρίζει τη ζωή μας, προσφέροντάς μας καθαρό αέρα, φρέσκο νερό, τα τρόφιμα που τρώμε και πολλά άλλα. Ωστόσο, και τα δύο απειλούνται.

Η «Ώρα της Γης» είναι μια παγκόσμια αφορμή «για να ενωθούμε», αφιερώνοντας 60 λεπτά στη γη, και «για να δείξουμε την υποστήριξή μας στο κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη». Το διακύβευμα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό.

Η Έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2024» του WWF (LivingPlanetReport) αποκάλυψε το σημείο καμπής στο οποίο βρίσκεται ο πλανήτης μας, με τους πληθυσμούς άγριας ζωής να δέχονται τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, και να καταγράφουν μια κατακόρυφη μείωση παγκοσμίως κατά 73%. Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της φύσης απειλούν την ίδια τη ζωή, αλλά ακόμα υπάρχει ελπίδα.

Η «Ώρα της Γης» είναι μια ισχυρή υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης που υπάρχει για δράση, με στόχο ένα μέλλον πιο ασφαλές και βιώσιμο για όλους.

