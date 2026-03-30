Πνίγεται στα σκουπίδια η Κύπρος: Στα 688 κιλά ανά άτομο το 2024, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Η Κύπρος κατέγραψε το 2024 αύξηση στην ποσότητα δημοτικών αποβλήτων ανά άτομο, φθάνοντας τα 688 κιλά, από 661 κιλά το 2023 και 626 κιλά το 2015, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 η ποσότητα δημοτικών αποβλήτων που παράχθηκε ανά άτομο στην ΕΕ ανήλθε σε 517 κιλά, αυξημένη κατά 6 κιλά σε σύγκριση με το 2023 (511 κιλά). Σε σχέση με το 2014, η ποσότητα αυξήθηκε κατά 38 κιλά ή 8%.

Όπως αναφέρεται, τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Τα υψηλότερα επίπεδα δημοτικών αποβλήτων ανά άτομο καταγράφηκαν στην Αυστρία με 782 κιλά ανά άτομο (2023), στη Δανία με 755 κιλά και στο Βέλγιο με 699 κιλά. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες ποσότητες καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 305 κιλά ανά άτομο (2023), στην Εσθονία με 375 κιλά και στην Πολωνία με 387 κιλά.

Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2014 η ποσότητα δημοτικών αποβλήτων ανά άτομο αυξήθηκε σε 20 χώρες της ΕΕ. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν το Βέλγιο με αύξηση 274 κιλών, η Τσεχία με 228 κιλά και η Αυστρία με 217 κιλά. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ολλανδία με μείωση 54 κιλών, στη Δανία με 53 κιλά και στη Φινλανδία με 25 κιλά.

Όσον αφορά την ανακύκλωση, η Eurostat αναφέρει ότι στην ΕΕ ανακυκλώθηκαν κατά μέσο όρο 248 κιλά δημοτικών αποβλήτων ανά άτομο το 2024. Το ποσοστό ανακύκλωσης ανήλθε στο 48,1% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων, σε σύγκριση με 48,0% το 2023, που αντιστοιχούσε σε 246 κιλά ανά άτομο, ενώ το 2014 το ποσοστό ανερχόταν στο 43,0% ή 208 κιλά ανά άτομο.

