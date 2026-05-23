Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αν και εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της κατοικίας του Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας ογκώδους κινητοποίησης με αίτημα την παραίτησή του, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς.

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μια ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες στην Πορεία για την Αξιοπρέπεια, που οργάνωσε η ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία, που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ειρηνική.

Ένα ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη πως ο Σοσιαλιστής πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται, καθώς φέρεται να ηγείτο ενός δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αν και εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.

ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΠΑΝΙΑΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα