Ένοπλή επίθεση κατά δημάρχου στην Τουρκία - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό

Ένοπλη επίθεση φέρεται να δέχτηκε ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, με τον ίδιο να τραυματίζεται στο πόδι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το CNN Turk, ο Καρατζά τραυματίστηκε, όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκε στη συνοικία Ακαρτζά.

Μετά από ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Ήδη οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ προς το παρόν το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Silahlı saldırıya uğradı‼️Saldırgan olay yerinden kaçtı pic.twitter.com/oB5eD0NsML — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) May 23, 2026

«Ευθύνη μας να συλληφθεί ο δράστης»

Ο κυβερνήτης της περιοχής Φετιγιέ, Φατίχ Ακάγια, επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση του Καρατζά και ευχήθηκε τα καλύτερα στον ίδιο και την οικογένειά του.

Εκφράζοντας τη θλίψη και την οργή τους για το περιστατικό, ο Ακάγια δήλωσε: « Η υγεία του δημάρχου μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί μας είναι ειδικοί στον τομέα τους και θα αναρρώσει μετά την επέμβαση.

Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο δράστης θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στην περιοχή μας».

