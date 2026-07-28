Το πιο εύκολο καλοκαιρινό γλυκό που γίνεται σε 5 λεπτά με μόνο 3 υλικά

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, κανείς δεν θέλει να περνά ώρες στην κουζίνα. Υπάρχει όμως ένα πανεύκολο γλυκό που χρειάζεται μόλις τρία υλικά, ελάχιστη προετοιμασία και λίγη υπομονή μέχρι να παγώσει.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσερό επιδόρπιο με κρεμώδη υφή, ιδανικό για μετά το φαγητό ή για μια γλυκιά λιχουδιά τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Παγωμένο γιαουρτογλυκό με μπισκότα και μέλι

Υλικά

500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι

4 κουταλιές της σούπας μέλι

1 πακέτο μπισκότα τύπου πτι μπερ

Εκτέλεση

Σπάσε τα μπισκότα σε μικρά κομμάτια και στρώσε τα στη βάση ενός μικρού πυρέξ ή μπολ.

Ανακάτεψε το γιαούρτι με το μέλι μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο κρεμώδες μείγμα και άπλωσέ το πάνω από τα μπισκότα.

Βάλε το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή στην κατάψυξη για περίπου 30 λεπτά αν θέλεις πιο παγωμένη υφή.

Πριν το σερβίρεις, μπορείς αν θέλεις να προσθέσεις λίγα φρούτα εποχής από πάνω, όπως φράουλες, ροδάκινο ή κεράσια, χωρίς όμως να χρειάζονται για τη βασική συνταγή.

Ένα γλυκό χωρίς μίξερ, χωρίς ψήσιμο και χωρίς πολλά σκεύη, που αποδεικνύει ότι μερικές φορές οι πιο απλές ιδέες είναι και οι πιο νόστιμες.