Σταφύλια: Πώς τα αποθηκεύουμε και πώς τα συντηρούμε

Τα σταφύλια, ένα από τα πιο νόστιμα και θρεπτικά φρούτα, κυριαρχούν στην αγορά από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο και αποτελούν βασικό υλικό σε πολλές συνταγές -αλμυρές και γλυκές. Θέλουμε, λοιπόν, να τα απολαμβάνουμε για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα και γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές για τη συντήρηση και τη φύλαξή τους στο ψυγείο ή την κατάψυξη.

Το πρώτο και βασικό λάθος που κάνουμε όλοι είναι ότι τα βάζουμε στο ψυγείο μέσα στη σακούλα στην οποία τα αγοράσαμε. Τα σταφύλια είναι πολύ ευαίσθητα στην υγρασία, άρα εάν τα κλείσουμε μέσα σε σακούλα τότε δεν τα προφυλάσσουμε από αυτήν. Προτού, λοιπόν, τα βάλουμε στο ψυγείο, καλό είναι να τα τυλίξουμε σε χαρτί κουζίνας, που απορροφά την υγρασία.

Επίσης, πρέπει να φυλάσσονται μακριά από φρούτα που παράγουν μεγάλες ποσότητες αιθυλενίου, όπως τα ακτινίδια, οι ντομάτες και οι μπανάνες.

Δεδομένης της ευαισθησίας τους στην υγρασία, τα σταφύλια θα πρέπει να τα πλένουμε πριν τα καταναλώσουμε και όχι πριν τα φυλάξουμε.

Όσον αφορά στη συντήρησή τους στην κατάψυξη, αυτό μπορεί να γίνει, αρκεί να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία:

Αφαιρούμε τις ρόγες από τα τσαμπιά τους, τις πλένουμε καλά και τις στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Μόλις στεγνώσουν, τα απλώνουμε σε ένα πιάτο ή δίσκο, στρωμένο με λαδόκολλα, και τα αφήνουμε στην κατάψυξη για περίπου 5-6 ώρες. Στη συνέχεια, τα αποθηκεύουμε σε ένα δοχείο με αεροστεγές κλείσιμο, το οποίο βάζουμε στην κατάψυξη.

Η διαδικασία της ψύξης τους γίνεται σε δύο στάδια, προκειμένου τα σταφύλια να μην κολλήσουν μεταξύ τους.

Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάθε φορά την ποσότητα που θέλουμε.

