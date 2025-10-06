Δημοσκόπηση SIGMA: Ρευστό πολιτικό σκηνικό - Ένας στους δύο πολίτες δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει (γραφήματα)

Με οριακό προβάδισμα του ΔΗΣΥ έναντι του ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ στην τρίτη θέση και το «ΑΛΜΑ» τέταρτο, η νέα δημοσκόπηση του τηλεοπτικού καναλιού SIGMA αποτυπώνει το ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό σκηνικό, τη χαμηλή δημοτικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας και την αυξανόμενη απογοήτευση προς την κυβέρνηση. Ένας στους δύο συμμετέχοντες δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, ενώ πρώτος σε δημοφιλία πολιτικός αρχηγός κατάσσεται ο επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» Οδυσσέας Μιχαηλίδης και δεύτερη η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση για την πρόθεση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, πρώτο κόμμα παραμένει ο ΔΗΣΥ με ποσοστό 18,5% και δεύτερο το ΑΚΕΛ με 18%. Τρίτο κόμμα κατατάσσεται το ΕΛΑΜ με ποσοστό 12% και ακολουθεί το «ΑΛΜΑ» με 10%. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΔΗΚΟ με 7%. Κάτω από το εκλογικό όριο εισόδου στη Βουλή (3,6%) βρίσκονται τα υπόλοιπα κόμματα, με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Volt να λαμβάνουν 2%, ενώ η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ μόλις που εξασφαλίζουν 1%. Μεγαλύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι οι οποίοι αγγίζουν το 19,5%.

Ρευστότητα

Η δημοσκόπηση καταγράφει και τη μεγάλη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού αλλά και τη μεγάλη κινητικότητα των ψηφοφόρων, αφού ένας στους δύο συμμετέχοντες δηλώνει ότι δεν υπάρχει κόμμα που τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό. Επίσης ένας στους δύο δηλώνει όχι και τόσο/καθόλου βεβαιότητα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Η δημοσκόπηση καταγράφει και τα ποσοστά δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, με τον επικεφαλής του κινήματος «ΑΛΜΑ» Οδυσσέα Μιχαηλίδη να κατατάσσεται πρώτος με ποσοστό 42%. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 34% και στην τρίτη θέση ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με 30%.

Στην τέταρτη θέση με 24% βρίσκονται οι Σταύρος Παπαδούρης (Οικολόγοι) και Χρίστος Χρίστου (ΕΛΑΜ). Ακολουθεί ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος με 16%, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου με 15%, ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν με 11% και οι συμπρόεδροι του Volt Ανδρομάχη Σοφοκλέους με 9% και Πάνος Παρράς με 5%.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει δημοτικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με τη δημοσκόπηση να καταγράφει αρνητική γνώμη 59% και θετική 31%. Μάλιστα ποσοστό 76% δηλώνει όχι και τόσο/καθόλου ικανοποιημένο από το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ μόλις το 24% εκφράζει ικανοποίηση.

Επίσης, καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των συμμετεχόντων στην έρευνα κοινής γνώμης που δηλώνουν ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Από το 69% που ήταν τον Φεβρουάριο του 2025 ανεβαίνει στο 73% τον Σεπτέμβριο. Ενώ σημειώνει ελαφρά πτώση το ποσοστό που δηλώνει ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, καταλήγοντας στο 17% από το 19% τον Φεβρουάριο.

Συσπειρώσεις

Την υψηλότερη συσπείρωση καταγράφει το ΕΛΑΜ με 67%, ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 65%, το ΔΗΚΟ με 55%, ο ΔΗΣΥ με 47%, η ΔΗΠΑ με 38%, το Κίνημα Οικολόγων με 19% και η ΕΔΕΚ με 13%.

Η δημοσκόπηση καταγράφει και την κομματική προέλευση των ψηφοφόρων του κινήματος «ΑΛΜΑ». Συγκεκριμένα, 19% των ψηφοφόρων που επιλέγουν «ΑΛΜΑ» προέρχονται από τον ΔΗΣΥ, από τους Οικολόγους 17%, από το ΑΚΕΛ 15%, από την ΕΔΕΚ 11%, από το ΔΗΚΟ 8% και από το ΕΛΑΜ 6%.

Κριτήριο ψήφου

Στην ερώτηση για το ποιο αποτελεί το πρώτο κριτήριο με βάση το οποίο θα επιλέξουν κόμμα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατατάσσουν τις θέσεις στο Κυπριακό στην πρώτη θέση με 26%. Ακολουθούν η διαφθορά με 19%, οι θέσεις στην οικονομία (16%), οι θέσεις στα εσωτερικά ζητήματα (12%), οι υποψήφιοι βουλευτές των κομμάτων (10%) και η ιδεολογία (8%).

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά μεταξύ 22 – 30 Σεπτεμβρίου, με τυχαία στρωματοποιημένη πολυσταδιακή δειγματοληψία, σε παγκύπριο επίπεδο. Λήφθηκαν 1144 επιτυχημένες συνεντεύξεις από άτομα ηλικίας 18 και άνω με δικαίωμα ψήφου. Το στατιστικό σφάλμα είναι συν/πλην 3% και το διάστημα εμπιστοσύνης 95%.