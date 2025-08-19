Το μοναδικό είδος ζυμαρικού που αγοράζει Ιταλός σεφ και κάνει όλη τη διαφορά στη γεύση

Τα ζυμαρικά παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή, τόσο στην ελληνική κουζίνα όσο και στην αμερικανική: Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της National Pasta Association, περίπου το 86% των Αμερικανών τρώει ζυμαρικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, με το 33% του πληθυσμού να τα καταναλώνει έως και τρεις φορές την εβδομάδα.

Τα ξερά ζυμαρικά που βρίσκουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι φτηνά και έχουν μακρά διάρκεια, παρόλο που η ποιότητά τους μπορεί να μην είναι το ίδιο καλή με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, μπορούν να προσφέρουν ένα εύκολο γεύμα που είναι έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω πέρα από λίγο ελαιόλαδο (ή βούτυρο) και λίγο πασπάλισμα με καλής ποιότητας παρμεζάνα.

Εννοείται ότι τα φρέσκα ζυμαρικά είναι αξεπέραστα, όμως εάν δεν διαθέτουμε χρόνο και δεν γνωρίζουμε πώς να τα φτιάξουμε, πώς επιλέγουμε ένα καλό ζυμαρικό μεταξύ της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που είναι διαθέσιμα;

Σύμφωνα με τον Σικελό σεφ Philip Guardione, ιδιοκτήτη των εστιατορίων Piccola Cucina στη Νέα Υόρκη, η διαφορά μεταξύ ενός μέτριου αποξηραμένου ζυμαρικού και ενός καλού, οφείλεται στα συστατικά, και ειδικότερα στο αλεύρι.

«Το αλεύρι είναι το πιο σημαντικό συστατικό των καλών ζυμαρικών», δηλώνει ο Guardione. «Όταν επιλέγετε ζυμαρικά, φροντίστε πάντα να διαβάζετε τα συστατικά: Αυτό που κάνει τη διαφορά στη γεύση και την υφή είναι η ποιότητα του σιμιγδαλιού».

Ποια είναι ακριβώς τα συστατικά που πρέπει να αναζητήσουμε όταν αγοράζουμε αποξηραμένα ζυμαρικά; «Τα ζυμαρικά υψηλής ποιότητας, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να περιέχουν μόνο σιμιγδάλι σκληρού σίτου και νερό», εξηγεί ο Guardione. Με άλλα λόγια, αν εντοπίσετε στην ετικέτα συστατικά που δεν μπορείτε να προφέρετε, βάλτε πίσω στο ράφι τη συσκευασία και συνεχίστε να ψάχνετε στον διάδρομο με τα ζυμαρικά.

Και μία μικρή συμβουλή για τον «σωστό τρόπο» μαγειρέματος: «Το νερό πρέπει να είναι επαρκώς αλατισμένο (σαν τη θάλασσα!) και τα ζυμαρικά προστίθενται μόνο όταν το νερό βράζει. Αυτό διασφαλίζει ότι θα μαγειρευτούν καλά και τα βοηθά να μην κολλήσουν στον πάτο της κατσαρόλας», σημειώνει ο Guardione.

Πηγή: huffingtonpost.gr / Με πληροφορίες από Real Simple