Αγρια επίθεση σε 39χρονη στην Έγκωμη: Την απείλησαν με μαχαίρι και τη λήστεψαν

Γύρω στις 1.20 μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, γυναίκα ηλικίας 39 ετών, κατήγγειλε ότι, γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ [20/11], αφού άκουσε κτύπημα στην πόρτα εισόδου του διαμερίσματος της, στην περιοχή Έγκωμης, άνοιξε την πόρτα και τότε άγνωστοι της άντρας και γυναίκα εισήλθαν στο διαμέρισμα και επιτέθηκαν εναντίον της.

Συγκεκριμένα, ο ύποπτος την άρπαξε από τον λαιμό, ενώ είχε μαχαίρι στην κατοχή του και η ύποπτη την κτύπησε σε διάφορα μέρη του σώματος της.

Οι δύο ύποπτοι ζήτησαν από την 39χρονη να τους παραδώσει τα χρήματα της και αφού η 39χρονη τους παρέδωσε χρηματικό ποσό, οι ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή.

Η 39χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου τυγχάνει ιατρικών εξετάσεων.