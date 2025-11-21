Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κρίσιμος τραυματισμός 30χρονου σε οδική σύγκρουση στην Πάφο - Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου.

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 30χρονος κάτοικος Πάφου, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,η σύγκρουση συνέβη γύρω στη 1:00 π.μ. σήμερα στην οδό Αγαπήνωρος στην Γεροσκήπου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 30χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε πάσσαλο, να εισέλθει σε παρακείμενο χωράφι και να ανατραπεί.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία. Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΑΦΟΣΤΡΟΧΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα