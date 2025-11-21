Κρίσιμος τραυματισμός 30χρονου σε οδική σύγκρουση στην Πάφο - Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 30χρονος κάτοικος Πάφου, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που συνέβη τα ξημερώματα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία,η σύγκρουση συνέβη γύρω στη 1:00 π.μ. σήμερα στην οδό Αγαπήνωρος στην Γεροσκήπου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 30χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει σε πάσσαλο, να εισέλθει σε παρακείμενο χωράφι και να ανατραπεί.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία. Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Πάφου.