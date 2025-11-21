Έτσι αφαιρούμε τσίχλα, σοκολάτα και λεκέδες από τα καθίσματα των αυτοκινήτων

Πως μπορούμε να αφαιρέσουμε από τα καθίσματα του αυτοκινήτου μας λεκέδες από καφέ, μια κολλημένη τσίχλα, τρίχες κατοικίδιων ζώων και να απαλλαχτούμε από την δυσοσμία που δημιουργείται με τον καιρό, δαπανώντας ελάχιστα χρήματα και με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι; Διαβάστε παρακάτω:

Καθαρισμός τσίχλας

Η παρουσία κολλημένης τσίχλας στις επενδύσεις είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, στις περιπτώσεις που οι μικροί μας επιβάτες δεν είναι προσεκτικοί. Το παγάκι είναι μία από τις μεθόδους καθαρισμού τσίχλας για όλα τα υφάσματα. Τυλίξτε ένα παγάκι σε μία πετσέτα ή σε ένα κομμάτι χοντρού χαρτιού κουζίνας και στη συνέχεια τρίψτε πάνω στην τσίχλα, σε μικρά χρονικά διαστήματα, κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Έτσι, αυτό που θα καταφέρουμε είναι να παγώσει η περιοχή που βρίσκεται η τσίχλα και τα υπολείμματά της να αφαιρεθούν πιο εύκολα. Πολύ εύκολα μπορεί να αφαιρεθεί με καθαρή βενζίνη σε ένα πανί, η οποία λιώνει την τσίχλα, ενώ η βενζίνη εξατμίζεται γρήγορα.

Καθαρισμός σοκολάτας

Πρώτα απ’όλα αφαιρέστε με προσοχή όσο πιο πολύ σοκολάτα μπορείτε χωρίς τρίψιμο για να μην απλωθεί περισσότερο στο ύφασμα του καθίσματος. Για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετήστε παγάκια σε μια πετσέτα και ακουμπήστε το πάνω στη λερωμένη επιφάνεια, έτσι ώστε να παγώσει η σοκολάτα. Κατόπιν διαλύστε μια μικρή ποσότητα υγρού απορρυπαντικού ρούχων ή πιάτων σε κρύο νερό (ποτέ ζεστό) και με ένα καθαρό σφουγγάρι αρχίστε να το καθαρίζετε με απαλές κινήσεις για να μην «ποτίσει» περισσότερο η σοκολάτα. Επαναλάβετε και αφού καθαρίσει ξεπλύνετε την σαπουνάδα με βρεγμένο καθαρό πανί.

Τρίχες κατοικίδιου ζώου

Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να αφήνουν ελεύθερο το κατοικίδιο τους στο πίσω κάθισμα ή στο πορτ μπαγκάζ. Αυτό, εκτός ότι χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για τη ζωή του αλλά και την ασφάλεια των υπολοίπων επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης, έχει ως αποτέλεσμα σε όλες τις ταπετσαρίες να κολλάνε αρκετές εκατοντάδες τρίχες από το τρίχωμά του. Πολλές είναι οι φορές λοιπόν που ακόμα και μία ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να τις απορροφήσει, διότι μπλέκονται με τις ίνες των καθισμάτων. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να προμηθευτούμε από κάποιο κατάστημα το οποίο εμπορεύεται είδη για κατοικίδια ζώα (pet shop) ή από σούπερ μάρκετ ένα ειδικό ρόλλερ το οποίο διαθέτει κολλώδη επιφάνεια ώστε να συσσωρεύονται πάνω του οι τρίχες αλλά και διάφορα άλλα χνούδια.

Δυσοσμία

Ένα από τα πιο συνηθισμένα μέρη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από τα οποία προέρχεται δυσοσμία είναι τα προστατευτικά πατάκια. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες λόγω των βρόμικων υδάτων που μεταφέρουμε με τα παπούτσια μας στα εσωτερικό αλλά και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος και υγρασίας, με αποτέλεσμα να μη στεγνώνουν οι μοκέτες και με τον καιρό να δημιουργούνται διάφοροι μικροοργανισμοί. Έτσι λοιπόν, η καλύτερη λύση είναι να τις αφαιρέσουμε από την καμπίνα και να τις πλύνουμε με νερό και καθαριστικό σαπούνι πιάτων.

Λεκές από καφέ

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λεκέδες στην καμπίνα του αυτοκινήτου είναι αυτός του καφέ στο ύφασμα κάποιου καθίσματος. Για να καθαρίσουμε αυτό το λεκέ μπορούμε να προμηθευτούμε από κάποιο κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτου ένα σπρέι «ενεργού» αφρού με το οποίο θα ψεκάσουμε πάνω στο λεκέ. Αν όμως, δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθαριστικό χαλιών για το σπίτι, το οποίο θα προσφέρει καθαρισμό εις βάθος. Πρώτα θα πρέπει να τοποθετήσουμε μικρές ποσότητες σε ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα και να τρίψουμε τη λερωμένη επιφάνεια μέχρι να δημιουργηθεί μία μικρή ποσότητα αφρού. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και κατόπιν σκουπίζουμε με ένα καθαρό πανί. Αν ο λεκές παραμένει, μπορούμε να επαναλάβουμε μερικές ακόμα φορές τη διαδικασία, χωρίς όμως να ασκούμε ιδιαίτερη δύναμη.

