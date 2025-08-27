Ζυμαρικά al Limone: Όλη η φρεσκάδα του λεμονιού σε μια ακαταμάχητη μακαρονάδα

Ένα πιάτο-ύμνος στην απλότητα της ιταλικής κουζίνας: ζυμαρικά με μια βελούδινη, λεμονάτη σάλτσα που ετοιμάζεται στον χρόνο που χρειάζεται το νερό να βράσει.

Ένα πιάτο απλό και κομψό, με σάλτσα κρεμώδη και λεμονάτη, που αναδεικνύει τη φρεσκάδα του εσπεριδοειδούς και την ισορροπεί με το τυρί και την κρέμα. Η συνταγή αυτή εκφράζει την ιταλική φιλοσοφία της γρήγορης, λιτής αλλά γεμάτης γεύσης μαγειρικής: τα ζυμαρικά βράζουν όσο ετοιμάζεται η σάλτσα, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή για καθημερινό τραπέζι αλλά και για πιο ιδιαίτερες περιστάσεις.

Τα φρέσκα ζυμαρικά με αυγά δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα, χάρη στη βελούδινη υφή τους και την ικανότητά τους να «αγκαλιάζουν» τη σάλτσα. Προτείνονται τα μακριά και λεπτά ζυμαρικά, όπως τα ταλιατελίνι ή τα λιγκουίνι, ενώ η συνταγή προσφέρει περιθώρια παραλλαγών: φρέσκα μυρωδικά, κάπαρη, λιαστές ντομάτες ή ακόμη και μια πικάντικη πινελιά με φρέσκια πιπερίτσα.

Υλικά

Χοντρό αλάτι

2 μεγάλα λεμόνια, κατά προτίμηση ακέρωτα και βιολογικά

60 γρ. Pecorino Romano ή Παρμεζάνα, τριμμένα (περίπου 1/3 φλ.)

340 γρ. φρέσκες ταλιατέλες ή άλλο μακρύ ζυμαρικό

4 κ.σ. (½ πακέτο) ανάλατο βούτυρο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

120 ml κρέμα γάλακτος

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε σε μεγάλη κατσαρόλα άφθονο, καλά αλατισμένο νερό σε μέτρια-δυνατή φωτιά. Στο μεταξύ, ξύνουμε λεπτά τον φλοιό των λεμονιών και στύβουμε τον χυμό τους. Τρίβουμε το τυρί.

Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το βούτυρο με το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά, μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού και σοτάρουμε για 1 λεπτό. Ρίχνουμε τον χυμό και σιγοβράζουμε για 3 λεπτά. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε να δέσει για 1–2 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Βράζουμε τα ζυμαρικά al dente σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κρατάμε ½ φλ. από το νερό του βρασίματος, στραγγίζουμε και μεταφέρουμε τα ζυμαρικά στη σάλτσα.

Ξαναβάζουμε το τηγάνι σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε καλά, προσθέτοντας λίγο από το νερό αν χρειαστεί, μέχρι τα ζυμαρικά να γυαλίσουν και να δέσουν με τη σάλτσα. Σερβίρουμε αμέσως, με το τριμμένο τυρί.

Cantina.protothema.gr