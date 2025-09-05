Πώς αποθηκεύουμε τα φρέσκα φασολάκια στην κατάψυξη;

Ευτυχώς, αυτή την περίοδο μπορούμε εύκολα να αναζητήσουμε φρέσκα φασολάκια στους πάγκους της λαϊκής αγοράς ή του μανάβικου και να τα εντάξουμε στο καθημερινό καλοκαιρινό μας τραπέζι, συνοδεύοντάς τα με ορεκτικά σε μεσογειακούς τόνους αλλά και με κρεατικά για πιο χορταστικά και πλήρη μενού.

Τί γίνεται όμως όταν θέλουμε να έχουμε στην κουζίνα μας φασολάκια όλο τον χρόνο; Γιατί χρειάζεται να τα στερηθούμε τις εποχές που η φύση δε μας τα προσφέρει στην ώρα τους και πώς μπορούμε να τα απολαμβάνουμε χειμώνα καλοκαίρι; Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα κρύβεται στην κατάψυξή μας, καθώς εκεί μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε (αρχής γενομένης τώρα το καλοκαίρι) αγοράζοντάς τα φρέσκα και έτσι όταν τελικά φτάνει η στιγμή να τα ρίξουμε στην κατσαρόλα, η γεύση τους να μας ταξιδεύει στη μέρα εκείνη που τα αγοράσαμε από τον έμπορο (ή ακόμα καλύτερα όταν τα συλλέξαμε μόνοι από το δικό μας μποστάνι).

Μαθαίνουμε να καταψύχουμε σωστά τα φασολάκια βήμα-βήμα

Η διαδικασία κατάψυξης των φασολιών, όσο ξένη ή πολύπλοκη μπορεί να φαντάζει στο μυαλό μας, τόσο απλή και εύκολη ως διαδικασία αποδεικνύεται στην πράξη.

1. Ξεπλένουμε τα φασολάκια. Έπειτα, αν θέλουμε, τα αφήνουμε ολόκληρα (αφαιρώντας τις άκρες τους και καθαρίζοντάς τα ενδεχομένως από κλωστές που μπορεί να έχουν), διαφορετικά τα κόβουμε ομοιόμορφα σε κομμάτια, ειδικά στην περίπτωση εκείνη που σχεδιάζουμε να τα προσθέτουμε κάθε φορά σε μαγειρικές είτε με ρύζι, είτε με άλλα λαδερά.

2. Γεμίζουμε μία μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό και το αφήνουμε να βράσει. Το αλάτισμα του νερού πέρα του ότι βοηθά στο να νοστιμίσουν τα βρασμένα φασολάκια, σύμφωνα με κάποιες μελέτες μπορεί να συμβάλει και στη διατήρηση των βιταμινών και των μετάλλων που συνήθως καταστρέφονται κατά το βράσιμο των λαχανικών στην κατσαρόλα.

3. Καθώς περιμένουμε το νερό να βράσει, γεμίζουμε ένα βαθύ μπολ με πάγο.

4. Όταν το νερό αρχίσει να κοχλάζει, προσθέτουμε πρώτα τα μεγαλύτερα φασόλια και μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, τα μικρότερα (αν έχουμε επιλέξει να τα κρατήσουμε σε διαφορετικά μεγέθη). Τα αφήνουμε στο νερό μέχρι τα φασολάκια να αποκτήσουν ένα έντονο πράσινο χρώμα και μόνο τότε τα αφαιρούμε από το μάτι της κουζίνας, τα σουρώνουμε και χωρίς καθυστερήσεις τα βυθίζουμε στο μπολ με τον πάγο και προσθέτουμε και λίγο νερό παγωμένο από το ψυγείο.

5. Όταν κρυώσουν, τα απλώνουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και τα αφήνουμε να στεγνώσουν.

6. Τα κλείνουμε σε πλαστικές σακούλες συντήρησης τροφίμων, τα σφραγίζουμε και τα αποθηκεύουμε στην κατάψυξη. Κάθε φορά που θέλουμε να τα ξεπαγώσουμε (όλα ή ένα μέρος αυτών), τα ρίχνουμε στο σουρωτήρι και τα ξεπλένουμε με κρύο νερό μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν. Μια άλλη, εξίσου ασφαλής, επιλογή είναι να τα μεταφέρουμε, από την προηγούμενη μέρα, από την κατάψυξη στη συντήρηση. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις όταν βιαζόμαστε πολύ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και το πρόγραμμα γρήγορης απόψυξης του φούρνου μικροκυμάτων. Όποια μέθοδο και αν επιλέξουμε, αυτό που ποτέ δε πρέπει να ξεχνάμε είναι πως ότι αποψύχεται καλό είναι να μην επιστρέφει στην κατάψυξη.

