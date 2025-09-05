Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Πώς αποθηκεύουμε τα φρέσκα φασολάκια στην κατάψυξη;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εάν το καλοκαίρι ήταν πιάτο πολύ πιθανόν να ήταν ένα πιάτο με τρυφερά, πράσινα φασολάκια μαγειρεμένα στην κατσαρόλα με φρέσκια ντομάτα, μυρωδικά της υπαίθρου και πάνω απ’ όλα με αγάπη και σπιτική φροντίδα.

Ευτυχώς, αυτή την περίοδο μπορούμε εύκολα να αναζητήσουμε φρέσκα φασολάκια στους πάγκους της λαϊκής αγοράς ή του μανάβικου και να τα εντάξουμε στο καθημερινό καλοκαιρινό μας τραπέζι, συνοδεύοντάς τα με ορεκτικά σε μεσογειακούς τόνους αλλά και με κρεατικά για πιο χορταστικά και πλήρη μενού.

Τί γίνεται όμως όταν θέλουμε να έχουμε στην κουζίνα μας φασολάκια όλο τον χρόνο; Γιατί χρειάζεται να τα στερηθούμε τις εποχές που η φύση δε μας τα προσφέρει στην ώρα τους και πώς μπορούμε να τα απολαμβάνουμε χειμώνα καλοκαίρι; Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα κρύβεται στην κατάψυξή μας, καθώς εκεί μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε (αρχής γενομένης τώρα το καλοκαίρι) αγοράζοντάς τα φρέσκα και έτσι όταν τελικά φτάνει η στιγμή να τα ρίξουμε στην κατσαρόλα, η γεύση τους να μας ταξιδεύει στη μέρα εκείνη που τα αγοράσαμε από τον έμπορο (ή ακόμα καλύτερα όταν τα συλλέξαμε μόνοι από το δικό μας μποστάνι).

Μαθαίνουμε να καταψύχουμε σωστά τα φασολάκια βήμα-βήμα

Η διαδικασία κατάψυξης των φασολιών, όσο ξένη ή πολύπλοκη μπορεί να φαντάζει στο μυαλό μας, τόσο απλή και εύκολη ως διαδικασία αποδεικνύεται στην πράξη.

1. Ξεπλένουμε τα φασολάκια. Έπειτα, αν θέλουμε, τα αφήνουμε ολόκληρα (αφαιρώντας τις άκρες τους και καθαρίζοντάς τα ενδεχομένως από κλωστές που μπορεί να έχουν), διαφορετικά τα κόβουμε ομοιόμορφα σε κομμάτια, ειδικά στην περίπτωση εκείνη που σχεδιάζουμε να τα προσθέτουμε κάθε φορά σε μαγειρικές είτε με ρύζι, είτε με άλλα λαδερά.

2. Γεμίζουμε μία μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό και το αφήνουμε να βράσει. Το αλάτισμα του νερού πέρα του ότι βοηθά στο να νοστιμίσουν τα βρασμένα φασολάκια, σύμφωνα με κάποιες μελέτες μπορεί να συμβάλει και στη διατήρηση των βιταμινών και των μετάλλων που συνήθως καταστρέφονται κατά το βράσιμο των λαχανικών στην κατσαρόλα.

3. Καθώς περιμένουμε το νερό να βράσει, γεμίζουμε ένα βαθύ μπολ με πάγο.

4. Όταν το νερό αρχίσει να κοχλάζει, προσθέτουμε πρώτα τα μεγαλύτερα φασόλια και μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, τα μικρότερα (αν έχουμε επιλέξει να τα κρατήσουμε σε διαφορετικά μεγέθη). Τα αφήνουμε στο νερό μέχρι τα φασολάκια να αποκτήσουν ένα έντονο πράσινο χρώμα και μόνο τότε τα αφαιρούμε από το μάτι της κουζίνας, τα σουρώνουμε και χωρίς καθυστερήσεις τα βυθίζουμε στο μπολ με τον πάγο και προσθέτουμε και λίγο νερό παγωμένο από το ψυγείο.

5. Όταν κρυώσουν, τα απλώνουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας και τα αφήνουμε να στεγνώσουν.

6. Τα κλείνουμε σε πλαστικές σακούλες συντήρησης τροφίμων, τα σφραγίζουμε και τα αποθηκεύουμε στην κατάψυξη. Κάθε φορά που θέλουμε να τα ξεπαγώσουμε (όλα ή ένα μέρος αυτών), τα ρίχνουμε στο σουρωτήρι και τα ξεπλένουμε με κρύο νερό μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν. Μια άλλη, εξίσου ασφαλής, επιλογή είναι να τα μεταφέρουμε, από την προηγούμενη μέρα, από την κατάψυξη στη συντήρηση. Σε εξαιρετικές, ωστόσο, περιπτώσεις όταν βιαζόμαστε πολύ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και το πρόγραμμα γρήγορης απόψυξης του φούρνου μικροκυμάτων. Όποια μέθοδο και αν επιλέξουμε, αυτό που ποτέ δε πρέπει να ξεχνάμε είναι πως ότι αποψύχεται καλό είναι να μην επιστρέφει στην κατάψυξη.

cantina.protothema.gr

 

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited