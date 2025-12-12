Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο Μινσκ ο απεσταλμένος του Τραμπ για διαπραγματεύσεις με τον Λουκασένκο για αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων (βίντεο)

«Λένε ότι ο Τραμπ αγαπά την κολακεία. Αλλά δεν το κάνω για χάρη της κολακείας. Θέλω να πω ότι μου αρέσουν πολύ οι ενέργειές του τελευταία», δήλωσε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζον Κόουλ, στον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναθέσει τη διαπραγμάτευση της απελευθέρωσης πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία, είχε συνομιλίες σήμερα στο Μινσκ με τον πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο, μετέδωσαν λευκορωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε από ένα κανάλι Telegram, που συνδέεται με την κυβέρνηση Λουκασένκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας καλωσορίζει τον Κόουλ με μία χειραψία και μία σύντομη αγκαλιά και τον συγχαίρει για τον διορισμό του τον περασμένο μήνα ως ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου.

«Είστε αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος αξιωματούχος μας για τη Λευκορωσία. Πείτε στον Τραμπ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και θα το κάνουμε», είπε ο Λουκασένκο.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta, ο πρόεδρος δήλωσε: «Λένε ότι ο Τραμπ αγαπά την κολακεία. Αλλά δεν το κάνω για χάρη της κολακείας. Θέλω να πω ότι μου αρέσουν πολύ οι ενέργειές του τελευταία».

«Έχουμε πολλά ερωτηματικά. Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα και αναδύονται νέα προβλήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και ίσως ακόμη και να επιλύσουμε ορισμένα από αυτά», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ έχει παροτρύνει τον Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να απελευθερώσει έως και 1.400 άτομα που ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «ομήρους».

Όταν ο Κόουλ επισκέφθηκε τελευταία φορά τη Λευκορωσία τον Σεπτέμβριο, έπεισε τον Λουκασένκο να απελευθερώσει 52 άτομα, εκ των οποίων οι 40 ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna. Ένας στη συνέχεια επέστρεψε στη φυλακή αφού αρνήθηκε να απελαθεί.

Σε αντάλλαγμα οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις έναντι της Belavia, της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Λευκορωσίας, επιτρέποντάς της να αγοράζει ανταλλακτικά για το στόλο της, που περιλαμβάνει αεροσκάφη της Boeing.

Αλλά από τότε, η Viasna έχει τονίσει πως 167 νέα άνθρωποι οδηγήθηκαν στη φυλακή ως πολιτικοί κρατούμενοι.

Η εξόριστη αντιπολίτευση της Λευκορωσίας κατηγορεί τον Λουκασένκο ότι λειτουργεί μια «περιστρεφόμενη πόρτα», αντικαθιστώντας παλιούς με νέους κρατούμενους.

 

 

Tags

web tv

