Ο Ανδρέας Γιασεμίδης είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου

Ο Ανδρέας Γιασεμίδης εξελέγη από τους Συνεταίρους της PwC Κύπρου ως ο επόμενος Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, διαδεχόμενος τον Φίλιππο Σώσειλο, από την 1η Ιουλίου 2026.

Ο Ανδρέας Γιασεμίδης είναι Συνέταιρος στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Υπεύθυνος των Fund services και Επικεφαλής του Clients & Markets.

Η θητεία του θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, από την 1η Ιουλίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2030. Μετά την διαδοχή της ηγεσίας στις 30 Ιουνίου 2026, ο Φίλιππος θα παραμείνει στην PwC Κύπρου μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία αφυπηρέτησής του, στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον οργανισμό και τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την εξασφάλιση της ομαλής επιχειρηματικής συνέχειας και της μετάβασης στη νέα ηγεσία.

Ο Ανδρέας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην PwC το 1999 και έγινε Συνέταιρος το 2016. Αυτήν την στιγμή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου, Επικεφαλής του τμήματος Clients & Markets του οργανισμού και Υπεύθυνος για το τμήμα των Fund Services. Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ αποκτώντας πτυχίο στα Οικονομικά, με διάκριση. Είναι Chartered Accountant του Ινστιτούτου της Αγγλίας και Ουαλίας και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει σημαντικούς ρόλους τόσο στην Τράπεζα Κύπρου, όπου ανέλαβε - μεταξύ άλλων - την διεύθυνση της Μονάδας Custody and Trusts και όσο και σ’ έναν οργανισμό επαγγελματικών υπηρεσιών, όπου ήταν υπεύθυνος για τα Fund Services. Έχει διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Τράπεζας Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ενώ υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA).

Στην πρώτη τοποθέτησή του μετά από την εκλογή του, ο Ανδρέας ευχαρίστησε τους Συνεταίρους της PwC Κύπρου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του και εξέφρασε την ετοιμότητά του να εργαστεί με διαφάνεια, συνέπεια και προσήλωση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «όλοι μαζί με γνώμονα τη συνεργασία θα εργαστούμε σκληρά για να διατηρήσει η PwC Κύπρου την ηγετική της θέση στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Μέσα σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από σημαντικές προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα και από μεγάλες ευκαιρίες, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, στους ανθρώπους μας και στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και λύσεις στους πελάτες μας.»

Ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος Φίλιππος Σώσειλος, συνεχάρη θερμά τον Ανδρέα Γιασεμίδη για την εκλογή του, εκφράζοντας την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξή του για μια ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση ηγεσίας. Ο Φίλιππος πρόσθεσε: «Σήμερα, όλοι οι Συνέταιροι της PwC συγκεντρωθήκαμε και μέσω μιας ιδιαίτερα ισχυρής, αξιόπιστης και επαγγελματικής διαδικασίας, εκλέξαμε το νέο μας Διευθύνοντα Σύμβουλο που θα αναλάβει καθήκοντα από τον ερχόμενο Ιούλιο. Είμαι πολύ υπερήφανος για την ενότητα και τον επαγγελματισμό που επιδείξαμε ως Συνέταιροι στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας τόσο σημαντικής διαδικασίας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς το Εποπτικό Συμβούλιο για τη διεξαγωγή μιας υποδειγματικής εκλογικής διαδικασίας, η οποία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία και πρόσθεσε σημαντική αξία στο Συνεταιρισμό. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το παγκόσμιο δίκτυο της PwC για την καθοδήγηση και την υποστήριξή τους. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στην διορατικότητα του Ανδρέα που ως ο επόμενος Διευθύνων Σύμβουλος μας, θα οδηγήσει τον οργανισμό σε νέες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Ανδρέα κατά τους επόμενους μήνες, καθώς θα προετοιμάζεται για την ανάληψη του ρόλου.»

Ο Στέλιος Βιολάρης, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της PwC Κύπρου σχολίασε: «Με μεγάλη μου χαρά ανακοινώνω την ολοκλήρωση της εσωτερικής μας διαδικασίας για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τους Συνέταιρους του οργανισμού να εκλέγουν δημοκρατικά τον Ανδρέα Γιασεμίδη και να του αναθέτουν τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από την 1η Ιουλίου 2026. Εμείς, ως το Εποπτικό Συμβούλιο του οργανισμού, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Φίλιππο και τον Ανδρέα για να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση ηγεσίας κατά τους επόμενους έξι μήνες περίπου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Ανδρέα για την εκλογή του, έναν ηγέτη με όραμα, που είναι αφοσιωμένος στην τήρηση των αξιών μας και στην προώθηση ανάπτυξης του οργανισμού. Η δέσμευσή του στην καινοτομία και στην παροχή αξίας προς τους πελάτες μας, μαζί με την αφοσίωση και το πάθος του, είναι πραγματικά αξιοσημείωτα.»