Ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις και οι Κύπριοι αγρότες – «Θα βγούμε έξω και θα μείνουμε…»

Στον απόηχο των δυναμικών κινητοποιήσεων των αγροτών στην Ελλάδα, αλλά και ενόψει του μεγάλου πανευρωπαϊκού συλλαλητηρίου την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, άρχισαν να σχηματίζονται εστίες αντιδράσεων και στην Κύπρο, όπου τα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Μπορεί την Πέμπτη το Υπουργείο Γεωργίας να εξήγγειλε την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων, ύψους 18,8 εκατ. Ευρώ, σε 8.600 πληγέντες γεωργούς από αντίξοες συνθήκες του 2025 και τη διάθεση κονδυλίου ύψους 1 εκατ. Ευρώ για την επιδότηση μέρους της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο Ιούλιος 2024 – Αύγουστος 2025, ωστόσο φαίνεται ότι οι δύο αυτές κινήσεις δεν στάθηκαν αρκετές, για να ικανοποιήσουν τον αγροτικό κόσμο. Η αβεβαιότητα ως προς τις πληρωμές των Εκταρικών Επιδοτήσεων ύψους 47,6 εκατ. Ευρώ σε 28.000 περίπου δικαιούχους πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και ο αποκλεισμός μερίδας αγροτών από την επιδότηση ρεύματος, έχουν αρχίσει να προκαλούν αντιδράσεις, οι οποίες, αν δεν ικανοποιηθούν, θα οδηγήσουν σε μόνιμη παρουσία των αγροτών στους δρόμους, κατά τα πρότυπα της Ελλάδας, όπως προειδοποιούν εκπρόσωποι των συντεχνιών.

«Από τα 18.8 εκατ. Ευρώ το μισό ποσό είναι λεφτά που πληρώσαμε»

«Θα βγούμε έξω, και θα μείνουμε μέχρι να λυθούν τα προβλήματα», προειδοποίησε για το σενάριο της συνέχειας στη μη καταβολή των Εκταρικών Επιδοτήσεων, ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Κυριάκος Καΐλας, μιλώντας την Παρασκευή στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6. Όπως είπε, το επιχείρημα που επικαλείται η κυβέρνηση είναι η μη έγκαιρη αποστολή των λιστών των δικαιούχων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Οικήσεως προς τον ΚΟΑΠ. Την ίδια ώρα σχολίασε ότι η τελευταία κυβερνητική εξαγγελία των οικονομικών ενισχύσεων ύψους 18,8 εκατ. Ευρώ δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα, διότι από αυτό το ποσό τα 9 εκατ. Ευρώ αποτελούν αυτασφάλιση, που οι ίδιοι οι αγρότες πληρώνουν. «Να λέμε σωστά πράγματα. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι σε κάτι, που πληρώνω εγώ ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καΐλας.

Αίτημα για συμπερίληψη περισσότερων κλάδων στην επιδότηση ρεύματος

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης, ανέφερε στον «Π» ότι το κονδυλίου ύψους 1 εκατ. Ευρώ για την επιδότηση μέρους της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αποκλείει κλάδους του αγροτικού κόσμου, με αποτέλεσμα να επικρατεί αναβρασμός. Ενδεικτικά ανέφερε ότι έχουν τεθεί εκτός οι κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους, δηλαδή η ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων, και όσοι γεωργοί χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη λειτουργία των γεωτρήσεών τους, την ίδια ώρα που η κατανάλωση πετρελαίου κοστίζει, όπως τόνισε, περισσότερο από τον ηλεκτρισμό. Σημείωσε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερο ποσό, από το οποίο να δικαιούνται όλοι επιδότηση, χωρίς να χωρίζονται οι αγρότες σε δύο «τάξεις».

Απέναντι στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σύμφωνα με τους κ.κ. Καΐλα και Γιαπάνη τα δύο πιο πάνω ζητήματα συνιστούν ορισμένους από τους λόγους για τους οποίους κατέρχονται όλες οι αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου την προσεχή Πέμπτη σε κινητοποίηση. Πρώτον, για να συνταχθούν με τους υπόλοιπους αγρότες της ΕΕ, οι οποίοι την ίδια μέρα θα συγκεντρωθούν με τρακτέρ στις Βρυξέλλες, με στόχο να στείλουν ένα ενιαίο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως από τις χώρες του Νότου, αναφέρονται σε μειωμένες δαπάνες για την αγροτική οικονομία στον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, ενώ στον απερχόμενο επταετή προϋπολογισμό, οι ετήσιες δαπάνες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) πλησίαζαν τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη νέα συμφωνία θα είναι μειωμένες κατά περίπου 80 δισεκατομμύρια, λένε εκπρόσωποι των αγροτών. «Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει να κάνει την Ευρώπη να λιμοκτονήσει, καθιστώντας την Ε.Ε. ολοένα και πιο εξαρτημένη από τις εισαγωγές», έχει δηλώσει ο επικεφαλής της ιταλικής ομοσπονδίας, Ετόρε Πραντίνι.

Οι κινητοποιήσεις της προσεχούς Πέμπτης στη Λευκωσία

Την ίδια μέρα, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι νησί και οι Κύπριοι αγρότες δεν μπορούν να πάνε στις Βρυξέλλες, θα βγουν με πομπή στους δρόμους της Λευκωσίας, για να επιδώσουν υπόμνημα στο Προεδρικό Μέγαρο και ακολούθως στο Σπίτι της Ευρώπης. Εκτός από την ΚΑΠ, τις πληρωμές των Εκταρικών Επιδοτήσεων και τους αποκλεισμούς στη στήριξη για το ρεύμα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, που απασχολούν τους Κύπριους αγρότες, όπως αιτήματα που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα οδηγηθεί για ψηφοφορία στη Βουλή στις 22 Δεκεμβρίου και τις νομοθεσίες για τις τουρκοκυπριακές και δασικές περιουσίες. Ενδεικτικά, ο κ. Γιαπάνης στάθηκε στο αίτημα της άρσης της απαγόρευσης σε γεωργούς να υπενοικιάζουν τουρκοκυπριακή γεωργική γη σε επαγγελματίες του κλάδου.