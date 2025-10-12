Κροκέτες κόκκινης φακής με μοτσαρέλα

Αφράτες και τραγανές κροκέτες με μια ζουμερή και λαχταριστή μοτσαρέλα που λιώνει στο στόμα! Μια υπέροχη ιδέα του chef Γιώργου Τσούλη, που συνδυάζει την υγιεινή και θρεπτική αξία της κόκκινης φακής με την πλούσια τυρένια γεύση της μοτσαρέλας!

Υλικά

300 γρ. κόκκινες φακές

60 ml. νερό

2 κ.γ. πάπρικα, καπνιστή

120 γρ. καλαμποκάλευρο

2 κ γ. κορν φλάουρ

150 γρ. μοτσαρέλα

50 γρ. σουσάμι

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Μουλιάζουμε τις φακές σε ένα μπολ για 12 ώρες.

2 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170°C στον αέρα.

3 Χτυπάμε στο πολυκοπτικό τις φακές μαζί με το νερό, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μπολ, προσθέτουμε το καλαμποκάλευρο και το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε ώστε να δημιουργηθεί μια εύπλαστη ζύμη.

4 Παίρνουμε 40 γρ. από τη ζύμη και σχηματίζουμε μια μπάλα την οποία πιέζουμε ελαφρά στο κέντρο, τοποθετούμε ένα κομμάτι μοτσαρέλα και πλάθουμε ξανά σε μπάλα. Ρίχνουμε την κροκέτα μέσα στο μικρό μπολ με το σουσάμι ώστε να καλυφθεί εντελώς, και τοποθετούμε σε ταψί του φούρνου όπου έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες κροκέτες.

5 Ψήνουμε στο φούρνο για 15-20 λεπτά, αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά και σερβίρουμε.

Οι κροκέτες μπορούν να μαγειρευτούν εναλλακτικά και στο air fryer.