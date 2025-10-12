Αλλαγές στη διοίκηση του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ο Τραμπ - Νέος ρόλος για τον Νταν Σκαβίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τον διορισμό του Νταν Σκαβίνο ως διευθυντή του γραφείου προεδρικού προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Ο Σκαβίνο, που μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, διαδέχεται τον Σέρτζιο Γκορ.

Ο Σέρτζιο Γκορ αναλαμβάνει πλέον τα νέα του καθήκοντα ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία.\

cnn.gr