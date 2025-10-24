Φτιάχνουμε Tandoori κοτόπουλο

Ταξίδι γεύσης στην Ινδία μας ετοιμάζει ο chef Γιώργος Τσούλης με αυτό το ζουμερό, πικάντικο και άκρως αρωματικό κοτόπουλο, μαριναρισμένο σε γιαούρτι και μπαχαρικά που απογειώνουν κάθε μπουκιά. Δοκίμασέ το και ετοιμάσου να κολλήσεις!

Υλικά

Για το κοτόπουλο

8 ολόκληρα μπούτια κοτόπουλο χωρίς πέτσα και ξεκοκκαλισμένα, κομμένα στα 3-4 κομμάτια το καθένα

2 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 1/2 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

40 γρ. φρέσκο τζίντζερ, ψιλοκομμένο

1/8 κ.γ. κόκκινο πιπέρι

3/4 κ.γ.κάρδαμο, τριμμένο

1 κ.γ. κανέλα, σκόνη

1 κ.γ. γαρύφαλλο, τριμμένο

40 ml ελαιόλαδο

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

1 1/4 κ.γ. αλάτι, χοντρό

Για το dip γιαουρτιού

100 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

¼ κ.γ. κύμινο, τριμμένο

Μισό αγγούρι, κομμένο σε κυβάκια

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα

Ψητές πίτες

1 κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες

Εκτέλεση

Για το κοτόπουλο

1 Βάζουμε τα κοτόπουλα σε ένα μεγάλο μπολ.

2 Σε ένα γουδί βάζουμε το σκόρδο, την πάπρικα, το τζίντζερ, το κόκκινο πιπέρι, το κάρδαμο, την κανέλα, το γαρύφαλλο, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να έχουμε μια πάστα.

Για το κοτόπουλο

3 Αδειάζουμε την πάστα πάνω στα κοτόπουλα, προσθέτουμε το γιαούρτι και το αλάτι και ανακατεύουμε να πάει η μαρινάδα παντού.

4 Σκεπάζουμε το μπολ με διαφανή μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 8 ώρες ή για ένα βράδυ.

5 Ζεσταίνουμε μια γκριλιέρα ή ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά.

6 Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο στο σκεύος μας και ψήνουμε το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές.

7 Μαγειρεύουμε για 10-12 λεπτά.

8 Μόλις ετοιμαστεί, το βάζουμε σε μια πιατέλα.

Για το dip γιαουρτιού

9 Ετοιμάζουμε το dip γιαουρτιού βάζοντας όλα τα υλικά σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι.

Για το σερβίρισμα

10 Σερβίρουμε το κοτόπουλο μας με το dip γιαουρτιού, το κρεμμύδι και τις πίτες που έχουμε ψήσει στο σκεύος που χρησιμοποιήσαμε.

Μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε multi αν δεν έχουμε γουδί.