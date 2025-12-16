Στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης η διαχείριση των Κέντρων Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας μεταβιβάζεται από την 1η του νέου έτους η αρμοδιότητα διαχείρισης των Κέντρων Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αυτό δήλωσε μετά τη συνεδρία του σώματος ο Υφυπουργός Νικόλας Ιωαννίδης σημειώνοντας πως η απόφαση λήφθηκε κατόπιν υποβολής κοινής πρότασης με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο κ. Ιωαννίδης διευκρίνισε ότι η ευθύνη της κηδεμονίας των ασυνόδευτων ανηλίκων παραμένει στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας.

Σημείωσε πως η μεταβίβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της χάραξης συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής. «Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ένα ιδιαίτερο και σημαντικό ζήτημα που άπτεται της διαχείρισης του μεταναστευτικού και με αυτή την απόφαση, εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας», είπε.

Πρόσθεσε πως μαζί με την αρμοδιότητα για τους χώρους φιλοξενίας θα μεταβιβαστούν και κάποια έργα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κάποιοι λειτουργοί για την υποστήριξη του έργου του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας. «Με αυτό τον τρόπο φιλοδοξούμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτό το φλέγον ζήτημα που αποτελεί και ένα θέμα, το οποίο απασχολεί τους συμπολίτες μας και την ευρύτερη κοινωνία», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ