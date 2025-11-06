Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φτιάχνουμε τα πιο top ψωμάκια γεμιστά με σοκολάτα!

Ο chef Γιώργος Τσούλης, εγγυάται πως δεν θα μείνει ψίχουλο με αυτή τη συνταγή!

Αφράτα ψωμάκια γεμιστά με πλούσια σοκολάτα που λιώνει στο στόμα! Ο chef Γιώργος Τσούλης, εγγυάται πως δεν θα μείνει ψίχουλο με αυτή τη συνταγή!

Υλικά

500 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ. 

250 ml γάλα, πλήρες χλιαρό + έξτρα για το άλειμμα 

2 αυγά 

8 γρ. μαγιά 

20 γρ. άχνη ζάχαρη

8 γρ. αλάτι 

60 γρ. βούτυρο,  σε θερμοκρασία δωματίου 

150 γρ. σταγόνες σοκολάτας 

180 γρ. πραλίνα σοκολάτας 

Εκτέλεση

1 Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε τη μαγιά, την άχνη, το γάλα και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε 3-5 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά.

Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, τα αυγά και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα με τον γάντζο μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και ελαστική.

Ρίχνουμε το βούτυρο λίγο λίγο, προσέχοντας να έχει ενσωματωθεί η δόση πριν ρίξουμε την επόμενη. Ανεβάζουμε σε μέτρια ταχύτητα και χτυπάμε μέχρι να έχουμε μια λαμπερή και ελαστική ζύμη.

Σκεπάζουμε τον κάδο και αφήνουμε να φουσκώσει η ζύμη για 1 ½ ώρα, μέχρι σχεδόν να διπλασιαστεί.

Μόλις είναι έτοιμη η ζύμη, την μεταφέρουμε στον πάγκο εργασίας, την ανοίγουμε ελαφρώς με το χέρι και προσθέτουμε στο κέντρο της, τις σταγόνες σοκολάτας. Κλείνουμε το ζυμάρι και πλάθουμε ώστε να ανακατευτούν οι σταγόνες σοκολάτας σε όλη τη ζύμη.

Χωρίζουμε το ζυμάρι σε 12 ίσα μέρη. Πλάθουμε το κάθε κομμάτι σε μπάλα, την ανοίγουμε ελαφρώς και προσθέτουμε λίγη πραλίνα σοκολάτας. Κλείνουμε πάλι το ζυμάρι και το πλάθουμε απαλά ξανά σε μπάλα.

Μεταφέρουμε τα γεμιστά ζυμάρια σε ένα ταψί φούρνου διαστάσεων 30x20 εκ. και τα σκεπάζουμε να φουσκώσουν για 1 ώρα.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Αλείφουμε τα ζυμάρια με γάλα και ψήνουμε στο φούρνο για 20 λεπτά περίπου, μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα.

 

 

