Ομελέτα φούρνου με χωριάτικο λουκάνικο, φέτα και ντοματίνια

Φτιάχνουμε εύκολα και γρήγορα ένα πιάτο γεμάτο μεσογειακά αρώματα και ελληνικές γεύσεις.

Η ομελέτα είναι το πιο απλό φαγητό του κόσμου, παράλληλα όμως μπορεί να γίνει και το πιο νόστιμο, αφού τα αυγά, όταν είναι φρέσκα, αποτελούν την τέλεια βάση για τους πιο πιθανούς και απίθανους συνδυασμούς. Ένα τυρί, ένα αλλαντικό και ένα λαχανικό αρκούν για να τα απογειώσουν.

Στη μεσογειακή κουζίνα βέβαια και ιδιαίτερα στη δική μας, την ελληνική παραδοσιακή, υπάρχουν άπειρα συστατικά που συνδυάζοντάς τα μπορούμε να κάνουμε θαύματα.

Παρακάτω σας δίνουμε μια πεντανόστιμη παραλλαγή που γίνεται σε χρόνο μηδέν με απλά υλικά, που είναι πολύ πιθανόν να έχετε ήδη στο ψυγείο σας.

Ομελέτα με χωριάτικο λουκάνικο, φέτα και ντοματίνια

Υλικά για 2 μερίδες

4 αυγά

200 γρ. χωριάτικο λουκάνικο, χοντροκομμένο

200 γρ. βαρελίσια φέτα, χοντροτριμμένη

200 γρ. ντοματίνια

δυο πρέζες ρίγανη

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα. Σε ένα μπολ χτυπάμε πολύ καλά με σύρμα τα αυγά μαζί με το ελαιόλαδο και μπόλικο αλατοπίπερο. Αραδιάζουμε σε ένα στρογγυλό ταψί ή τηγάνι που μπαίνει στον φούρνο τα λουκάνικα και τα ντοματίνια. Περιχύνουμε με τα αυγά και πασπαλίζουμε με τη φέτα και τη ρίγανη. Ψήνουμε για 20 λεπτά μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει η ομελέτα.

Tip

Στη συγκεκριμένη συνταγή ταιριάζουν πολύ οι πιπεριές, το κρεμμύδι, ακόμα και το σκόρδο. Επίσης, αντί για λουκάνικο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαλάμι αέρος και στη θέση της φέτας να βάλετε κασέρι.

Πηγή: iefimerida.gr