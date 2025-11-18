Love Eat: Γαστρονομική επίσκεψη στην πρωτεύουσα

Η πρόσφατη επίσκεψή μας στο Sentio στη Λευκωσία ήταν μια εμπειρία που θα θυμόμαστε για καιρό. Το εστιατόριο, δημιούργημα του Ανδρέα Γιαγκουλλά μαζί με τους συνέταιρούς του Δημήτρη Σταυρίδη, Μιχάλη Κωνσταντίνου και Λευτέρη Γουγούση, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη γαστρονομική σκηνή της πρωτεύουσας για την εκλεπτυσμένη αισθητική, το φιλόξενο περιβάλλον και το εξαιρετικό φαγητό.

Το Sentio Restaurant βρίσκεται στην οδό Στασάνδρου 13, σε έναν κομψό και ζεστό χώρο που συνδυάζει minimal design με διακριτική πολυτέλεια. Είναι ιδανικό τόσο για ένα ρομαντικό ραντεβού όσο και για ένα χαλαρό catch up με φίλους, το τέλειο σκηνικό για μια όμορφη καθημερινή βραδιά.

Όσο για το φαγητό; Μας ενθουσίασε!









Από τα πιάτα που δοκιμάσαμε, αγαπήσαμε το ntakos burrata, το ceviche, τα beef tartare tacos και τα lobster tacos (η πιο πρόσφατη προσθήκη στο μενού, που μάς κέρδισε από την πρώτη μπουκιά). Το μαγικό ριζότο μανιταριών ήταν πλούσιο και βελούδινο, ενώ το γιουβέτσι με τις γαρίδες συνδύαζε άψογα comfort και φινέτσα.

Τα wagyu skewers ήταν ζουμερά και γεμάτα νοστιμιά, διεκδικώντας την πρωτιά από τα beef tartare tacos, ενώ το sirloin steak ήρθε να ολοκληρώσει τη γευστική μας εμπειρία με τον πιο απολαυστικό τρόπο.







Και για το τέλος, φυσικά, τα γλυκά.

Δοκιμάσαμε ένα επιδόρπιο με αναρή, ιδιαίτερο και πολύ νόστιμο, που ξεχώρισε για τη λεπτή και ισορροπημένη γεύση του. Όμως το μοναδικό Basque cheesecake ήταν εκείνο που έκλεψε πραγματικά την παράσταση, με την καραμελωμένη του επιφάνεια, τη βελούδινη υφή και τη φίνα γεύση του· ήταν το τέλειο φινάλε μιας υπέροχης βραδιάς.





Το Sentio δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο, είναι μια εμπειρία που συνδυάζει γεύση, ατμόσφαιρα και δημιουργικότητα. Είτε ψάχνεις το ιδανικό μέρος για ραντεβού είτε ένα όμορφο spot για να μοιραστείς φαγητό και στιγμές με φίλους, είναι σίγουρα ένας προορισμός που αξίζει να επισκεφθείς – και να επιστρέψεις ξανά!

Ακολουθήστε το γαστρονομικό μου ταξίδι εδώ: