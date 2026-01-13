Συνταγή εξπρές: Φτιάχνουμε σπιτική ζύμη για πίτσα

Μια βασική συνταγή για χειροποίητη πίτσα που γίνεται εύκολα και γρήγορα στο σπίτι.

Το ζυμάρι της πίτσας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ιταλικής γαστρονομίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θέλει τέχνη, προσοχή, υπομονή, εξοπλισμό και πολύχρονη εμπειρία για να γίνει όπως πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βέβαια και το έτοιμο, ψυγείου ή κατάψυξης, που σε κάθε περίπτωση είναι μια ευκολία και ταυτόχρονα μια «ιεροσυλία» για έναν πιτσαγιόλο, έστω και ερασιτέχνη. Ευτυχώς, όπως όλες οι μπελαλίδικες συνταγές αυτού του κόσμου, έτσι και η πίτσα έχει τη γρήγορη βερσιόν της. Με την απλή εκδοχή που σας προτείνουμε θα έχετε σε λίγα λεπτά μια τέλεια βάση για να φτιάξετε πολλές και διαφορετικές παραλλαγές. Άλλωστε από τη ζύμη και πέρα όλα είναι θέμα γούστου και φαντασίας.

Βασική συνταγή για ζύμη πίτσας

Υλικά για 1 πίτσα διαμέτρου 38 εκ.

1 κ.γ. ξηρή μαγιά

1 κ.γ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

100 ml νερό χλιαρό

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

½ κ.γ. αλάτι

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε τη μαγιά με τη ζάχαρη και το νερό. Σκεπάζουμε με μια πετσέτα και αφήνουμε το μείγμα σε ζεστό μέρος για 10 λεπτά, μέχρι να αφρίσει (να ενεργοποιηθεί η μαγιά). Σε ένα βαθύ μπολ ρίχνουμε το αλεύρι και το αλάτι. Κάνουμε μια λακουβίτσα στη μέση και ρίχνουμε εκεί το ελαιόλαδο και το μείγμα της μαγιάς. Ζυμώνουμε με κυκλικές κινήσεις για 5 λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί μια απαλή και ελαστική ζύμη. Λαδώνουμε τα χέρια μας, πλάθουμε τη ζύμη σε μπάλα και τη σκεπάζουμε με μια πετσέτα. Την αφήνουμε σε ζεστό μέρος για περίπου 20 λεπτά για να φουσκώσει (να διπλασιαστεί σε όγκο). Ζυμώνουμε ξανά και τοποθετούμε πάλι τη ζύμη σκεπασμένη σε ζεστό μέρος για άλλα 20 λεπτά ώστε να φουσκώσει ξανά. Σε ταψί, λαδωμένο ή στρωμένο με λαδόκολλα απλώνουμε το ζυμάρι με τα δάχτυλα ή με πλάστη (στρογγυλό σχήμα, διάμετρος: 38 εκ.). Απλώνουμε από πάνω τη σάλτσα και τα υλικά της αρεσκείας μας και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο (στους 250°C στον αέρα) για 10 λεπτά.

Tip

Αν όταν ανακατέψετε τα υλικά η ζύμη βγει αρκετά σφιχτή προσθέστε 1-2 κ.σ. νερό. Αν όμως έχει παραπάνω υγρασία και κολλάει, προσθέστε 1-2 κ.σ. αλεύρι και συνεχίστε το ζύμωμα.

