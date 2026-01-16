Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φτιάχνουμε τις τέλειες τυροκροκέτες από κατσικίσιο τυρί

Ένας μεζές που δύσκολα αντιστέκεσαι!

Τραγανή απ'έξω, βελούδινη από μέσα: η τυροκροκέτα του chef Γιώργου Τσούλη από κατσικίσιο τυρί, λιώνει στο στόμα και γεμίζει κάθε μπουκιά με πλούσια, αυθεντική γεύση. Ένας μεζές που δύσκολα αντιστέκεσαι! 

Υλικά

300 γρ. κατσικίσιο τυρί

Για το πανάρισμα

  • 50 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.
  • 80 γρ. panko
  • 50 γρ. σουσάμι
  • 1 αυγό
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα 

  • 170 γρ. μέλι 
  • 1 σκ. σκόρδο, λιωμένη 
  • 45 γρ. καυτερή σάλτσα 
  • 10 γρ. φασκόμηλο 

Εκτέλεση

Για το πανάρισμα

1 Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σε ένα δεύτερο μπολ χτυπάμε το αυγό. Σε ένα τρίτο μπολ ανακατεύουμε το panko μαζί με το σουσάμι.

2 Πλάθουμε το τυρί σε 20 μπαλίτσες και τις περνάμε πρώτα από το αλεύρι, μετά από το αυγό και τέλος από το panko. Τις μεταφέρουμε στο ψυγείο για 10-20 λεπτά.

Για τη σάλτσα

3 Τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέτουμε όλα τα υλικά για τη σάλτσα και τα ζεσταίνουμε για 3 λεπτά.

4 Τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι με αρκετό ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά. Μόλις πιάσει θερμοκρασία, τηγανίζουμε τις τυροκροκέτες σε δόσεις για 1-2 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα και γίνουν τραγάνες.

5 Πασπαλίζουμε τις τυροκροκέτες με σάλτσα και σερβίρουμε.

