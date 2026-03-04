Ψυχραιμία και τήρηση οδηγιών ζητά ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου από τους πολίτες της Πάφου

Έκκληση για ψυχραιμία και υπευθυνότητα απηύθυνε ο πρόεδρος του Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδιαίτερα της Πολιτικής Άμυνας και της Αστυνομία Κύπρου, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του , ο κ. Πιττοκοπίτης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, επισημαίνοντας πως «ο πανικός είναι ό,τι χειρότερο σε τέτοιες περιπτώσεις».

Τόνισε ότι οι πολίτες οφείλουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να φροντίζει για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με τη θέση των καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας, τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στους χώρους διαμονής τους, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι εάν παραστεί ανάγκη.

Καταληκτικά, ο κ. Πιττοκοπίτης επανέλαβε πως όλοι πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες τους.