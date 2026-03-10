Ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης στα εγκαίνια του εκλογικού επιτελείου του Γιώργου Παμπορίδη

Με μεγάλη συμμετοχή φίλων και υποστηρικτών πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της 5ης Μαρτίου τα εγκαίνια του εκλογικού επιτελείου του υποψήφιου βουλευτή Λευκωσίας με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, Γιώργου Παμπορίδη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φίλοι, στελέχη και υποστηρικτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην υποψηφιότητά του ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026.

Στην ομιλία του, ο κ. Παμπορίδης αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας, τονίζοντας την ανάγκη για σοβαρότητα, ενότητα και πολιτική υπευθυνότητα.

«Η Κύπρος χρειάζεται όσο ποτέ σοβαρότητα και ενότητα, για να μπορέσει να σταθεί με ασφάλεια σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ασταθής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Κύπρο είναι ο εσωτερικός διχασμός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπευθυνότητας και πολιτικής ενότητας σε μια περίοδο κρίσιμων προκλήσεων για τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του Δημοκρατικού Συναγερμού στην πορεία της χώρας, σημειώνοντας ότι διαχρονικά αποτέλεσε δύναμη λογικής, ευθύνης και ευρωπαϊκού προσανατολισμού για την Κύπρο.

«Χωρίς έναν ισχυρό και πραγματικά δημοκρατικό Συναγερμό, η Κύπρος δεν μπορεί να έχει ευοίωνο μέλλον», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανασύνδεσης του κόμματος με την κοινωνία και επιστροφής στις αξίες που το ανέδειξαν σε πρωταγωνιστή της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κλείνοντας, επανέλαβε το μήνυμα της υποψηφιότητάς του για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 στη Λευκωσία, καλώντας τους πολίτες να εργαστούν μαζί για μια Κύπρο ενωμένη, δυνατή, δίκαιη και ανθρώπινη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Παμπορίδης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παρευρισκόμενους και να ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Με το σύνθημα «Έντιμα και αποτελεσματικά», ο Γιώργος Παμπορίδης θέτει ως προτεραιότητα μια πολιτική που υπηρετεί τον πολίτη με ευθύνη, διαφάνεια και πρακτικές λύσεις.











