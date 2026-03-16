Το απόλυτο νηστίσιμο φαγητό! Καλαμάρια γεμιστά με τυριά σε μόλις 25 λεπτά

Τρυφερά καλαμάρια γεμισμένα με λιωμένα τυριά, κρεμώδη και αρωματικά, που συνδυάζουν ιδανικά τη θαλασσινή γεύση με πλούσια, απολαυστική γέμιση δια χειρός chef Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

4 καλαμάρια μεγάλα, καθαρισμένα

100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

1 πιπεριά φλωρίνης, κομμένη σε λεπτές φετες

1 φρέσκο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

7-8 φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1 Σε ένα μπολ βάζουμε τα τυριά, τις πιπεριές, το φρέσκο κρεμμύδι, το βασιλικό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.

2 Με ένα κουτάλι γεμίζουμε τα καλαμάρια με το μείγμα τυριών αφήνοντας λίγο κενό για να μη σκάσουν όσο ψήνονται. Κλείνουμε με οδοντογλυφίδα το πάνω μέρος για να μη φύγει η γέμιση.

3 Τοποθετούμε ένα σχαροτήγανο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο τα καλαμάρια και τα ψήνουμε για 4 λεπτά την κάθε πλευρά.

4 Μόλις είναι έτοιμα, τα ραντίζουμε με φρέσκο ελαιόλαδο και σερβίρουμε.