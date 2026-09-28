Απορρίπτει τα περί «συμφωνίας» Αβέρωφ – Αννίτας ο Κουλλά: «Οι πρόωρες εξαγγελίες δεν βοηθούν» – Δείχνει καταστατικές διαδικασίες [ηχητικό]

Στις αναφορές του Αβέρωφ Νεοφύτου για το δείπνο με την Αννίτα Δημητρίου και τους ισχυρισμούς περί δεσμεύσεων στενού συνεργάτη της προέδρου του ΔΗΣΥ για το 2028, απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου και εκτελεστικός διευθυντής του κόμματος, Ονούφριος Κουλλά, ξεκαθαρίζοντας ότι από πλευράς Αννίτας Δημητρίου «δεν υπήρξε ποτέ καμία συμφωνία».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κουλλά επιβεβαίωσε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής.

«Βοήθησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πάρα πολύ καθοριστικά και τον ευχαρίστησε και δημόσια και φαντάζομαι και κατ’ ιδίαν η πρόεδρος», ανέφερε ο κ. Κουλλά.

Έσπευσε, ωστόσο, να προσθέσει ότι η ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει δηλώσει σε συνέντευξή της πως δεν υπάρχει ούτε υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία. «Μου είναι αδιανόητο να βοηθήσουμε, να θέλουμε να βοηθήσουμε με ανταλλάγματα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Αναφερόμενος στα όσα, κατά τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ειπώθηκαν από στενό συνεργάτη της κ. Δημητρίου, ο κ. Κουλλά σημείωσε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει «τι είπε κάποιος, πόσο δεσμευτικό ήταν, εάν έγινε συμφωνία», επαναλαμβάνοντας πάντως ότι «δημοσίως η πρόεδρος έχει πει ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια συμφωνία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική απόφαση για διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας δεν μπορεί να ανάγεται σε τέτοιου είδους συνεννοήσεις. «Υποβιβάζουμε την πολιτική απόφαση, την προοπτική κάποιου να είναι υποψήφιος της Δημοκρατίας, η τεκμηρίωση να είναι τι μου είπαν, μέσω ποιου ήρθε», ανέφερε.

«Όλοι πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα ενδοκομματικά»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου ότι η υποψηφιότητά του θα πρέπει να περάσει μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες.

«Οι διαδικασίες πρέπει να τηρηθούν. Είναι υποχρεωτικό να τηρηθούν», ανέφερε ο κ. Κουλλά. Σημείωσε δε ότι οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να θέσει υποψηφιότητα εντός του κόμματος και ότι, μετά την αλλαγή του καταστατικού, τον τελικό λόγο θα έχουν περίπου 50.000 μέλη του ΔΗΣΥ.

Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί έναν τέως πρόεδρο του κόμματος να κινείται εκτός των θεσμοθετημένων διαδικασιών, κάνοντας λόγο για ανησυχία και απογοήτευση που, όπως ανέφερε, καταγράφεται ήδη ανάμεσα σε στελέχη και μέλη.

Ακολούθως ανέφερε ότι το ζήτημα δεν αφορά πρόσωπα αλλά θεσμούς και πολιτικές αρχές, τονίζοντας πως «όλοι πρέπει να θέσουν την υποψηφιότητά τους ενδοκομματικά». Αυτή, όπως είπε, είναι η μόνη οδός που κρατά την παράταξη ενωμένη».

«Οι πρόωρες εξαγγελίες δεν βοηθούν»

Ο κ. Κουλλά άφησε επίσης αιχμές για τον χρόνο της εξαγγελίας Νεοφύτου, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν είναι υπέρ των πρόωρων ανακοινώσεων υποψηφιοτήτων.

Όπως είπε, υπάρχει ακόμη χρόνος για διάλογο, για αναζήτηση συναινετικών λύσεων και για συμφωνία ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Υποστήριξε επίσης ότι «οι πρόωρες εξαγγελίες δεν βοηθούν την παράταξη», σημειώνοντας ότι χρειάζεται χρόνος για να καθοριστούν οι εσωκομματικές εκλογές και ένας κώδικας δεοντολογίας, ώστε η διαδικασία να διεξαχθεί σε συναδελφικό κλίμα.

Άφησε μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο «δεύτερων σκέψεων», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι στο τέλος όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν υποψηφιότητα εντός του ΔΗΣΥ.

«Αποφασίζουν 50.000 μέλη»

Επιμένοντας στην ανάγκη τήρησης του καταστατικού, ο Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι εφόσον όλοι συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία, το αποτέλεσμα θα γίνει σεβαστό. «Αποφασίζουν όλα τα μέλη, όχι μερικά στελέχη, όχι χίλια ή δύο χιλιάδες στελέχη, αλλά 50.000 μέλη», είπε.

Διευκρίνισε τέλος ότι την απόφαση για επίσημη προκήρυξη της διαδικασίας μπορεί να λάβει το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, ενώ η ηγεσία και το Εκτελεστικό Γραφείο μπορούν να διαμορφώσουν εισήγηση ή κατεύθυνση.