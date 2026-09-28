Αβέρωφ: «Η υποψηφιότητά μου δεν περιορίζεται στα όρια του ΔΗΣΥ» - Όσα αναφέρει για δείπνο με Αννίτα και υπόσχεση για το 2028

Η απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας δεν περιορίζεται στα όρια του ΔΗΣΥ, ανέφερε σήμερα ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Αποτελεί, όπως ο ίδιος ανέφερε, πολιτική πρόταση που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι πριν τις βουλευτικές εκλογές είχε δείπνο με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου με πρωτοβουλία στενού της συνεργάτη, ο οποίος ζήτησε την βοήθεια του τέως προέδρου του κόμματος με αντάλλαγμα την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σε podcast του «Φιλελεύθερου», ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ έθεσε στο επίκεντρο το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι η ουσία της πολιτικής συζήτησης δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κομματικές διαδικασίες και μηχανισμούς.

Ερωτηθείς κατά πόσο κατέρχεται ως υποψήφιος εντός ή εκτός ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι πολλές φορές τίθενται ζητήματα «δευτερεύουσας σημασίας πριν από την ουσία».

«Όταν κάποιος αποφασίζει να είναι υποψήφιος για το ύπατο αξίωμα, θεωρώ ότι πρέπει να αιτιολογήσει με πολιτικούς όρους γιατί θέτει υποψηφιότητα», είπε, προσθέτοντας ότι «αν κάποιοι θέλουν να παρακάμψουν την ουσία, προβάλλοντας διαδικασίες και μηχανισμούς, είναι απόλυτο δικαίωμά τους».

«Αποφάσισα να διεκδικήσω την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η πολιτική ουσία και το διακύβευμα για τον τόπο προέχουν. Τι προέχει, η διαδικασία ή αν θα έχουμε πατρίδα;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι «προέχει, εννοείται, η ενότητα οποιουδήποτε χώρου, αλλά δεν μπορεί να είναι υπεράνω του αγώνα να επανενώσουμε τη μοιρασμένη μας πατρίδα».

«Θέλω μια επανενωμένη Κύπρο»

Αναπτύσσοντας το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του να είναι υποψήφιος, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έθεσε ως κεντρικό ζήτημα το Κυπριακό. «Ξεχνούμε ότι ζούμε εδώ και 52 χρόνια με την κατοχή. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφιλιωθώ με το status quo», είπε.

«Έρχομαι στην πεμπτουσία της απόφασής μου να διεκδικήσω την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω μια επανενωμένη Κύπρο. Σε αυτά που ζούμε στην Κύπρο δεν μπορώ να εφησυχάζω και δεν μπορώ να σιωπώ», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη μιας ευρύτερης πολιτικής «επανάστασης», τόσο σε ό,τι αφορά το εθνικό ζήτημα όσο και την εσωτερική διακυβέρνηση.

Όπως ανέφερε, χρειάζεται «να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο της επίπλαστης ασφάλειας που δήθεν ζούμε, αλλά και της επίπλαστης ευημερίας που δήθεν μοιραζόμαστε».

Άσκησε, παράλληλα, κριτική στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, πολιτικές δυνάμεις και πολιτικοί αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τόσο το Κυπριακό όσο και ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης.

«Οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολιτικοί έμαθαν και βολεύονται να διαχειρίζονται το εθνικό ζήτημα, το status quo και τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, το status quo των κεκτημένων», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα επικεντρώνεται στους ήδη προνομιούχους.

«Η πρόταση απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας»

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θέλησε, πάντως, να καταστήσει σαφές ότι δεν αντιμετωπίζει την υποψηφιότητά του αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του ΔΗΣΥ. «Η απόφαση να διεκδικήσω δεν αφορά μόνο ένα κόμμα, το οποίο σέβομαι. Δεν αφορά μόνο τα μέλη μιας παράταξης. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας», ανέφερε. «Η πρόταση απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και των πολιτικών δυνάμεων», πρόσθεσε.

Η συνάντηση με την Αννίτα πριν από τις βουλευτικές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αβέρωφ Νεοφύτου και σε δείπνο, που όπως ισχυρίστηκε, είχε με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου πριν από τις βουλευτικές εκλογές, έπειτα από πρωτοβουλία στενού συνεργάτη της.

«Ποτέ δεν είπα ψέμα στη ζωή μου και δεν μπορώ να μην πω γεγονότα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε γνωστή ψαροταβέρνα στη Λευκωσία, παρουσία της κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στενός συνεργάτης της προέδρου του ΔΗΣΥ τού απηύθυνε τότε την εξής παράκληση: «Εσένα που σου περνά, μερίμνα να ξαναβγάλουμε την Αννίτα πρόεδρο της Βουλής, για να πάμε όλοι ενωμένοι στις προεδρικές εκλογές μαζί σου. Και να ξέρεις ότι τον λόγο μου τον κρατώ».

Ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν συνδέει την υποψηφιότητά του με δεσμεύσεις που ενδεχομένως δεν τηρήθηκαν. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς οι πολιτικοί και τα κόμματα και χάσαμε την αξιοπιστία μας είναι με τα “δεσμεύομαι” και τα “ξεδεσμεύομαι”», είπε.

«Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Επειδή αθέτησε κάποιος τη δέσμευσή του, εγώ αποφασίζω να είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι η διεκδίκηση της Προεδρίας αφορά «το μεγάλο διακύβευμα της ώρας».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι είχε στηρίξει την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής τόσο το 2021 όσο και στη συνέχεια, απορρίπτοντας ότι το έκανε για ανταλλάγματα, «αλλά καθηκόντως».

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, παρά τις διαφωνίες που είχε ακόμη και με ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος, εξακολουθεί να δηλώνει έτοιμος να στηρίξει οποιαδήποτε ουσιαστική προσπάθεια στο Κυπριακό.