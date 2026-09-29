Δίπλαρος μετά τη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου: Ο ΔΗΣΥ ανοίγει την κάλπη για πρώτη φορά στα μέλη για το χρίσμα του 2028 - Οι ημερομηνίες και οι δεσμεύσεις

Τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2028 καθόρισε το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος η επιλογή του προεδρικού υποψηφίου θα τεθεί ενώπιον του συνόλου των μελών του ΔΗΣΥ.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας σε όλα τα μέλη του κόμματος», δήλωσε ο κ. Δίπλαρος, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση της παράταξης.

Το Εκτελεστικό Γραφείο απηύθυνε κάλεσμα προς τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, ενώ παράλληλα κάλεσε τα στελέχη που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το χρίσμα να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία του κόμματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας, με τον κ. Δίπλαρο να αναφέρει ότι όλοι οι εν δυνάμει υποψήφιοι καλούνται να δεσμευθούν δημόσια πως θα σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών και θα στηρίξουν τον υποψήφιο που τελικά θα επιλεγεί.

Παράλληλα, το Εκτελεστικό Γραφείο καλεί όλα τα στελέχη να συμβάλουν στη διεξαγωγή μιας «υγιούς ενδοοικογενειακής προεκλογικής αναμέτρησης», ώστε, όπως σημειώθηκε, ο ΔΗΣΥ να προχωρήσει ενωμένος στις προεδρικές εκλογές.

Οι ημερομηνίες

Το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όπως:

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, από τις 09:00 μέχρι τις 12:30.

Η Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση διεξαχθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, από τις 09:00 μέχρι τις 18:00.

Η απουσία της Αννίτας Δημητρίου

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ αποκάλυψε επίσης ότι η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, παρότι δεν είχε υποχρέωση να αποχωρήσει από τη συνεδρία, επέλεξε να μην είναι παρούσα κατά τη συζήτηση του θέματος.

Όπως ανέφερε, η επιλογή αυτή έγινε ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

«Εκφράστηκαν όλοι ανεξαιρέτως μέσα από ένα θετικό πνεύμα, δίνοντας ένα και μόνο μήνυμα: πως αυτή η παράταξη θα παραμείνει πρωταγωνιστής και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση», δήλωσε ο κ. Δίπλαρος.