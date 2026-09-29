Δημοσιογραφική διάσκεψη Αβέρωφ για προεδρικές: «Δεν μπορώ πολιτικά να είμαι απών - Μεγάλα οράματα δεν χωρούνε σε μοιρασμένες πατρίδες»

«Μεγάλα οράματα δεν χωρούνε σε μοιρασμένες πατρίδες», δήλωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου σε δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχωρεί στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia. «Δεν μπορώ πολιτικά να είμαι απών», τόνισε, «όταν χτες άκουσε ο κυπριακός λαός κάτι που για εμένα ήταν αναμενόμενο από το περασμένο Σαββατοκύριακο: την κ. Ολγκίν να δηλώνει ότι το παράθυρο στο κυπριακό κλείνει».

Ακολούθως ο κ. Νεοφύτου έκανε λόγο για αναταραχές στην περιοχή μας, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος στο Ιράν γονατίζει τα οικονομικά των νοικοκυριών και δημιουργεί μια νέα ενεργειακή κρίση». Ο τόπος μας, πρόσθεσε, δεν μπορεί να εφησυχάζει μπροστά στο στάτους κβο. «Ήμουν και παραμένω ενάντια στο στάτους κβο», ανέφερε. «Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα για τον τόπο μας», συμπλήρωσε. «Εισπράττω τις αγωνίες και θέλω να ηγηθώ», τόνισε.

Οικονομία

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε και στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. «Βλέπω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε», υπογράμμισε, «οικονομικές δυσκολίες με στέγη απρόσιτη, σε μια εποχή που η ευημερία στη χώρα αφορά μόνο τους δείκτες. Όμως το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να χτυπήσει την κοινωνική ανισότητα».

Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι «υπάρχουν 3 ομάδες του κυπριακού πληθυσμού». «Το 1/3 περνά καλά», συμπλήρωσε, «το άλλο τρίτο δυσκολεύεται στο τέλος του μήνα να τα βγάλει πέρα, και το 1/3 των συμπολιτών μας δεν τα βγάζουν πέρα». Αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της διαχείρισης του τόπου, σημείωσε.

Συνεχίζοντας είπε ότι ο τόπος χρειάζεται ηγεσία που να είναι έτοιμη να μιλά τες αλήθειες χωρίς να λαμβάνει υπόψη το πολιτικό κόστος, μια ηγεσία που να δημιουργεί όραμα για τον τόπο.

Υποστήριξε επίσης ότι είναι κοινωνικά άδικη η κατανομή της ΑΤΑ. «Διευρύνεται το χάσμα και σε αυτούς που παίρνουν ΑΤΑ», συμπλήρωσε. «Τα μεγαλύτερα θύματα είστε εσείς (οι δημοσιογράφοι)», πρόσθεσε. «Γνωρίζω την αγορά και ξέρω ποσό χαμηλοί είναι οι μισθοί σας», ανέφερε. Διερωτήθηκε δε αν είναι αυτό δίκαιο κράτος.

Παιδεία

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στην παιδεία, τονίζοντας ότι το κράτος επενδύει σε αυτόν τον τομέα και έχει από τα ψηλότερα κόστη ανά μαθητή αλλά τα αποτελέσματα είναι στον πάτο.

«Αν θες ο τόπος να πάει μπροστά», τόνισε, «πρέπει να είσαι έτοιμος να πάρεις αποφάσεις». Κανένας, ανέφερε, δεν μπορεί να γευτεί την ομελέτα αν δεν σπάσουν αυγά.

Οι δύο μεγάλοι στόχοι και η διαδικασία στον ΔΗΣΥ

Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι έχει θέσει δύο μεγάλους στόχους: Την επανένωση της πατρίδας και μια δίκαιη κοινωνία.

Ερωτηθείς αν θα είναι παρών στις διαδικασίες του ΔΗΣΥ, ο κ. Νεοφύτου απάντησε ότι «για εμένα προέχει η ουσία», τονίζοντας ότι «οι διαδικασίες στην ώρα τους». Συνεχίζοντας είπε ότι «μιλάτε σε κάποιον με εμπειρίες και γνώσεις για τις διαδικασίες, έρχονται πολλά διαδικαστικά. Αλλά είμαι πολίτικος και μιλώ πολιτικά και την ώρα που πρέπει θα τοποθετηθούμε για την διαδικασία».

Το περιβόητο δείπνο

Δημοσιογράφος επεσήμανε στον κ. Νεοφύτου ότι ο εκδότης του Πολίτη, Κρις Παναγιώτου, εξέδωσε ανακοίνωση όπου εμφανίζεται απογοητευμένος σε σχέση με όσα ισχυρίστηκε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ για δείπνο και δεσμεύσεις για τις προεδρικές εκλογές. «Χαίρομαι που ο κ. Παναγιώτου», είπε, «αναγνωρίζει ότι υπήρξε δείπνο, δεν είναι θέμα μενού ή φαγητού η πολιτική μου εξαγγελία».

Πολιτικές συνεργασίες

Ερωτηθείς εάν έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Νεοφύτου είπε ότι «θα ακύρωνα τον εαυτό μου και πολιτικό μου λόγο αλλά και τις προτάσεις μου αν προηγείτο οποιοσδήποτε διάλογος με οποιονδήποτε πολιτικό σχήμα». Πρόσθεσε δε ότι «αντικαταστήσαμε την πολιτική ουσία με τις τακτικές». Συνεχίζοντας είπε ότι «απευθύνθηκα στην κοινωνία και δεν έχει να κάνει με κόμματα αλλά με τα πολιτικά διακυβεύματα για τη χώρα». Στην πορεία, τόνισε, «βεβαίως και θα επιδιώξω να εκφράσω τις πολιτικές μου θέσεις και θα χαρώ αν κάποιος συμπορευθεί με αυτά».

Ο κ. Νεοφύτου κλήθηκε να απαντήσει ποιους διαφορετικούς χειρισμούς θα έκανε στο Κυπριακό. «Ταπεινά», είπε, «θεωρώ ότι τα τελευταία χρονιά γινόμουν και κουραστικός με τις παρεμβάσεις μου στο Κυπριακό και τόνιζα: Πρόεδρε αν επιλέξεις το δρόμο της λύσης θα με βρεις δίπλα σου, και παρεξηγήθηκα με στενούς μου συνεργάτες για αυτό. Είμαι στην πολιτική πρωτίστως για το Κυπριακό. Σίγουρα η Τουρκία δημιουργεί εμπόδια και τη συμφέρει το στάτους κβο, εμείς ζούμε την κατοχή και το 40% δεν είναι ελεύθερο, με 200 δις αξίας γης στα κατεχόμενα. Άρα δεν είναι αρκετό ότι η Τουρκία δεν θέλει λύση, η μαγκιά στην πολιτική και ιδιαίτερα όταν δημιουργούμε την επικοινωνιακή εικόνα ότι έχουμε τις πιο ισχυρές σχέσεις από ποτέ και την ισχυρότερη φωνή με την Ευρώπη και μια ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ, με όλα αυτά πως και δεν τα καταφέραμε;».

Η δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιείται στις 10:00 σήμερα το πρωί, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.