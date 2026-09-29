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Στις 14 Νοεμβρίου τα μέλη του ΔΗΣΥ επιλέγουν υποψήφιο για τις Προεδρικές του 2028 - Η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Εκτελεστικό Γραφείο εισηγείται άνοιγμα των υποψηφιοτήτων στις 13 Οκτωβρίου και Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση έναν μήνα αργότερα, καλώντας παράλληλα τους ενδιαφερόμενους να δεσμευθούν ότι θα στηρίξουν όποιον επιλεγεί.

Τη διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού στις Προεδρικές Εκλογές του 2028 δρομολογεί το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος, εισηγούμενο όπως η εκλογή πραγματοποιηθεί από τα μέλη του ΔΗΣΥ το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΗΣΥ η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας ανοίγει σε όλα τα μέλη του κόμματος. 

Συγκεκριμένα, το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Πολιτικό Γραφείο, το οποίο θα συνέλθει την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, στις 17:00, όπως η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, από τις 09:00 μέχρι τις 12:30.

Η Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση προτείνεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, με τη διαδικασία να διαρκεί από τις 09:00 μέχρι τις 18:00.

Την ίδια ώρα, το Εκτελεστικό Γραφείο στέλνει μήνυμα προς τα στελέχη που προτίθενται να διεκδικήσουν το χρίσμα, καλώντας τα να επιδείξουν «σύνεση, υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ιστορία της Παράταξης» και να αποφεύγουν λόγο ή ενέργειες που στρέφονται εναντίον άλλων ενδιαφερο

#ΚΥΠΡΟΣ #ΠΟΛΙΤΙΚΗ #ΔΗΣΥ

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